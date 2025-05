A- A+

TRANSPORTE Estações da Linha Sul do Metrô do Recife fazem cadastro de cartões múltiplos A partir do dia 2 de junho, apenas cartões múltiplos recarregáveis serão aceitos nas estações

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) vai descontinuar o uso do bilhete unitário para acesso ao metrô.



A partir do dia 2 de junho, apenas cartões múltiplos recarregáveis serão aceitos nas estações.



Diante da novidade, a CBTU está cadastrando usuários em todas as 10 estações da Linha Sul para aquisição gratuita do cartão.

Para obter o primeiro Cartão Múltiplo, os usuários precisam apresentar o CPF e um documento oficial com foto, como o RG e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O horário de atendimento para o cadastro nas estações da Linha Sul é das 5h às 23h.



O novo cartão permite a recarga de qualquer valor até R$ 600. Os créditos não terão um prazo de validade e serão de uso exclusivo para o metrô.

