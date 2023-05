Estado americano determina piso salarial para trabalhadores de plataformas

A- A+

O Senado do estado americano de Minnesota aprovou um projeto de lei no domingo que garantiria aos motoristas do Uber e Lyft um salário mínimo e outros benefícios, enviando a medida ao governador Tim Walz.

A aprovação apertada, por 35 a 32 votos, depois de uma aprovação anterior de 69 a 61 da Câmara dos Deputados, encerrou uma semana dramática de manobras políticas para que o projeto de lei fosse aprovado pelo legislativo antes do término da sessão na segunda-feira.

Motoristas de Uber e Lyft são conhecidos como trabalhadores temporários porque são tratados como contratados independentes, o que significa que são responsáveis por suas próprias despesas e não têm salário mínimo garantido, assistência médica ou outros benefícios.

Se a legislação for assinada pelo governador, Uber e Lyft deverão pagar a seus motoristas pelo menos US$ 1,45 (R$ 7,18) por cerca de 2,3 quilômetros percorridos por um passageiro - ou US$ 1,34 (R$ 6,65) pela mesma distância, mas fora da rota Minneapolis-St. Paul — além de US$ 0,34 (R$ 1,69) por minuto.

Ele também estabelece um processo de apelação por meio do qual os motoristas podem solicitar uma revisão se sentirem que foram desativados indevidamente das plataformas e exige transparência adicional sobre como os ganhos dos motoristas são calculados.

O governador Walz chamou o projeto de lei de “uma peça importante da legislação”, mas também disse que mais conversas precisam acontecer antes que ele se comprometa a assiná-lo.

O projeto de lei é uma vitória rara para os defensores do trabalho no que se tornou uma batalha prolongada em vários estados sobre os direitos dos motoristas de serviços sob demanda e seu status na economia.

Uber e Lyft há muito argumentam que seus motoristas são contratados independentes, e não funcionários. Ambos dizem que os motoristas preferem ser contratados porque isso lhes permite a flexibilidade de escolher quando trabalhar, e muitos motoristas trabalham apenas meio período.

Mas os defensores do trabalho alegam que os motoristas são explorados pelas empresas e estão sendo classificados erroneamente como independentes, embora os serviços de carona exerçam um controle significativo sobre seu trabalho.

Meta: dona do Facebook recebe multa recorde de R$ 6,4 bilhões por violar regras sobre dados na Europa

O governo federal tem evitado, em grande parte, intervir no debate, e o Departamento do Trabalho dos EUA não processou ou apontou a Uber ou a Lyft por classificar erroneamente os trabalhadores. Em vez disso, a questão tem se desenrolado em tribunais e legislaturas estaduais e em medidas eleitorais.

As cidades de Nova York e Seattle aprovaram leis que garantem salários mínimos para motoristas temporários, enquanto as empresas conseguiram impor suas regras na Califórnia e no restante do estado de Washington.

Ambos os estados promulgaram leis que garantem aos motoristas alguns benefícios, como um salário mínimo, mas também os impedem de se tornarem empregados. Um esforço semelhante apoiado pela empresa foi rejeitado por juízes em Massachusetts no ano passado.

O Uber disse que ficou desapontada com a aprovação do projeto de lei. "Durante meses, imploramos aos legisladores que trabalhassem conosco em um acordo que aumentasse as taxas para os motoristas sem prejudicar os passageiros, e durante meses nossos pedidos foram ignorados", disse Freddi Goldstein, um porta-voz, acrescentando: "Esperamos que o governador Walz rejeite esse projeto de lei".

Uber e Lyft argumentaram que o projeto aumenta muito os salários e que o processo de apelação de desativação limitaria sua capacidade de barrar motoristas acusados de má conduta.

Segundo as empresas, os custos extras seriam repassados aos passageiros, obrigando-os a pagar mais, e, em vez disso, propuseram uma garantia de US$ 1,17 por quilômetro, além de US$ 0,34 por minuto.

O Uber disse que poderia reduzir o serviço em Minnesota – uma ameaça que já fez no passado em outros estados. Lyft fez uma ameaça semelhante em uma carta ao governador e disse no domingo: “Pedimos que o governador Walz vete o projeto de lei e crie uma força-tarefa para estudar adequadamente a melhor maneira de proteger os motoristas e, ao mesmo tempo, proteger a acessibilidade do serviço”.

“Se esse projeto de lei fosse aprovado, infelizmente não teríamos escolha a não ser reduzir bastante o serviço em todo o estado e possivelmente encerrar totalmente as operações”, disse o Uber em mensagem aos clientes de Minnesota.

A Lyft alertou seus clientes de que suas tarifas poderiam mais do que dobrar se a lei fosse aprovada, transformando “a carona compartilhada em um luxo caro”.

