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INCLUSÃO Estado cria fila para entrega de bengalas e amplia atendimento a crianças neurodivergentes Novas ações incluem bengalas para cegos e atendimento odontológico especializado para crianças

O governo de Pernambuco anunciou duas novas iniciativas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência. As medidas foram apresentadas nesta sexta-feira (3) pela vice-governadora Priscila Krause (PSD) e começam a ser implantadas ainda em julho.

A primeira ação é a criação de uma fila oficial para a distribuição de bengalas articuladas destinadas a pessoas cegas. A iniciativa integra o programa PE Acessível, lançado em 2025 pela governadora Raquel Lyra (PSD), que reúne políticas públicas voltadas à promoção da acessibilidade, autonomia e garantia de direitos das pessoas com deficiência.

Com investimento superior a R$ 400 milhões, o PE Acessível envolve sete secretarias estaduais e foi estruturado a partir de mais de 200 propostas apresentadas pela sociedade civil. O programa já financia projetos nas áreas de Libras, Braille, audiodescrição e outras ações inclusivas.

Segundo Priscila Krause, a demanda pelas bengalas chegou inicialmente à Secretaria de Assistência Social, mas a solução para o fornecimento do equipamento foi construída em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES).



A segunda novidade é o início do atendimento odontológico especializado para crianças neurodivergentes e com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O serviço será oferecido pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP), por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Saúde.

Além dos atendimentos, a parceria prevê a capacitação de profissionais nos municípios para ampliar a oferta desse tipo de assistência em todo o Estado. A vice-governadora destacou que a estruturação da nova sede da FOP permitiu a criação do centro especializado, equipado para atender esse público.

As iniciativas foram anunciadas durante a cerimônia de conclusão do curso de Especialização em Atenção Multiprofissional em Transtornos do Neurodesenvolvimento, realizada no auditório da Secretaria Estadual de Saúde.

Na ocasião, 70 profissionais receberam certificação. A secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, ressaltou que a formação fortalece a rede de atendimento às pessoas com TEA e outras neurodiversidades em Pernambuco, ampliando a qualificação dos profissionais e o acesso aos serviços especializados em todas as regiões do Estado.

O evento foi promovido pela Secretaria Executiva de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (Segtes), em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE), e reuniu representantes de instituições como o Cosems-PE, o Conselho Estadual de Saúde, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado.

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