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ESTADOS UNIDOS Estado da Califórnia processa OpenAI por falha de segurança em modelos de inteligência artificial Falhas provocaram o ataque hacker à plataforma Hugging Face em julho

O procurador da Califórnia, Rob Bonta, iniciou um processo contra a OpenAI pelas falhas de segurança em seus modelos de inteligência artificial (IA), que provocaram o ataque hacker à plataforma Hugging Face em julho.

O incidente em que modelos de IA da empresa criadora do ChatGPT saíram de um ambiente confinado, acessaram a internet e invadiram sistemas da biblioteca da plataforma de IA Hugging Face foi "completamente previsível", afirmou o procurador em um comunicado.

Ele também mencionou "a decisão da OpenAI de testar modelos que sabia que eram perigosos em um ambiente defeituoso e vulnerável, sem uma supervisão adequada".

Embora a Hugging Face tenha optado por não recorrer à Justiça, o procurador avaliou que a situação representou um "perigo para o público em geral".

Ele denunciou uma "cultura interna na OpenAI que prioriza o crescimento e o rápido desenvolvimento de modelos em detrimento da segurança e da confiabilidade".

Em resposta a um pedido de comentário da AFP, a OpenAI afirmou que, desde a sequência de eventos ocorrida em julho, iniciou uma investigação para "compreender e tratar o problema".

A empresa acrescentou que "reforçou as salvaguardas em todo seu ambiente de pesquisa" e melhorou os mecanismos de detecção de saídas de rota não previstas da IA.

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