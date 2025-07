Estado da Virgínia, nos EUA, se tornou um foco de prisões por imigração no país

A- A+

O ritmo de prisões de imigrantes aumentou nos Estados Unidos durante o segundo mandato de Donald Trump. Poucos lugares, no entanto, viram um aumento tão acentuado quanto o estado da Virgínia.



As prisões no estado por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) aumentaram mais de 350% desde 2024, um dos maiores aumentos do país.



Quase 3 mil pessoas foram presas pelo ICE na Virgínia nos primeiros cinco meses de 2025, números semelhantes aos de um estado muito maior, como Nova York.



Não está totalmente claro por que a Virgínia se tornou um grande atrativo para a fiscalização da imigração. A população imigrante do estado aumentou drasticamente nas últimas décadas, e a Virgínia agora abriga mais de 1 milhão de imigrantes, a maioria cidadãos ou residentes legais.



Mas, em comparação com outros estados onde as prisões não aumentaram tanto, como o vizinho Maryland, pessoas nascidas em países estrangeiros representam uma porcentagem menor da população.

Uma diferença pode ser que o ICE tem o apoio incondicional dos líderes da Virgínia, bem como dos departamentos de xerifes de todo o estado.







O governador Glenn Youngkin, um republicano próximo do fim de seu mandato, tem se mostrado veemente em seu apoio à repressão imigratória do presidente Trump.



Resmungando constantemente sobre os perigos dos "perigosos imigrantes ilegais criminosos", Youngkin defendeu o trabalho de uma força-tarefa federal e estadual voltada para o combate ao "crime organizado transnacional".



Ele orientou as agências policiais de seu estado a se associarem às autoridades federais de imigração e ameaçou suspender o financiamento de governos locais que não cooperassem plenamente com o ICE.

"Acabamos de registrar mais de 2.500 prisões pela nossa Força-Tarefa de Segurança Interna da Virgínia, 2.500 criminosos violentos que estão aqui ilegalmente", disse Youngkin em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, na Sede da Polícia Estadual da Virgínia. "É por isso que hoje a Virgínia está mais segura", complementou.

Embora alguns dos milhares de imigrantes indocumentados presos na Virgínia este ano sejam acusados de crimes graves, os defensores dos imigrantes dizem que conhecem muitos que não tinham tais registros.

"Vemos pessoas sendo detidas no 7-Eleven ou voltando de lojas onde foram comprar roupas ou comida", disse Marilyn Figueroa, uma das principais organizadoras da CASA, um grupo de defesa dos direitos dos imigrantes.

Ela descreveu um solicitante de asilo que era casado, tinha três filhos e sua própria empresa de paisagismo, e que foi deportado depois de cerca de 20 anos morando nos EUA.

Figueroa disse que também estava vendo mais pessoas presas após serem paradas pela polícia por infrações de trânsito, como excesso de velocidade ou não observar a luz traseira.

Parcerias entre xerifes e o ICE

Xerifes de 19 condados da Virgínia firmaram parcerias formais com o ICE, e quase todos esses acordos prometem o mais alto nível de cooperação, com as autoridades locais capazes de efetuar prisões por suspeita de violações de imigração.



Embora a maioria desses condados seja rural, veículos de notícias investigativas relataram que alguns condados populosos da Virgínia também compartilharam dados de leitores de placas de veículos com as autoridades federais de imigração. Uma lei estadual que entrou em vigor este mês, no entanto, proíbe isso.

A maioria das prisões do ICE ocorreu nos subúrbios do norte da Virgínia ou na área metropolitana de Richmond, capital do estado.



Quase o dobro de prisões ocorreu no Condado de Fairfax — o condado rico, densamente povoado e fortemente democrata nos arredores de Washington — do que em qualquer outro condado da Virgínia.

Alvo conveniente por razões práticas e políticas

Isso se deve, em parte, ao fato de esses lugares terem comunidades imigrantes grandes e ativas. Mas vários advogados sugeriram que a proximidade com Washington pode, mais do que tudo, explicar por que a Virgínia — e o norte da Virgínia em particular — se tornou um polo de atividade do ICE.

"A Virgínia, muitas vezes, só por sua proximidade, repercute mais na Casa Branca do que outros estados", disse Ava Benach, advogada de imigração em Washington.

O fato de a fiscalização ter sido mais rigorosa no Condado de Fairfax não é surpreendente, disse ela, tanto porque o condado abriga centenas de milhares de imigrantes quanto à luz da promessa explícita de Trump de concentrar os esforços de fiscalização em jurisdições democratas.



É, em outras palavras, um alvo conveniente por razões práticas e políticas.

Em março, a secretária de segurança interna, Kristi Noem, juntou-se a agentes do ICE para uma operação amplamente divulgada em Arlington, Virgínia.



"O norte da Virgínia está mais seguro depois de uma operação bem-sucedida para tirar estrangeiros criminosos e membros de gangues de nossas ruas", disse ela em uma publicação no X.

Mais tarde naquele mês, o governador Youngkin participou de uma coletiva de imprensa ao lado da Procuradora-Geral Pam Bondi, anunciando a prisão de um homem no norte da Virgínia, acusado pelos promotores de ser líder de gangue.



As acusações federais contra o homem foram posteriormente retiradas para que ele pudesse ser entregue ao ICE para deportação.

O ICE e o Departamento de Segurança Interna não retornaram imediatamente os pedidos de comentários.

'Oportunidades fáceis' de prisões em massa

Além de ser altamente visível, o Condado de Fairfax também abriga o principal tribunal de imigração da Virgínia, que se tornou alvo das ações do ICE.



Em junho, agentes do ICE prenderam pessoas que compareceram a audiências de imigração no tribunal de Fairfax, bem como em um tribunal no Condado de Loudoun, também no norte da Virgínia.

Essas são parte de um padrão de prisões em tribunais na Virgínia e no país, não apenas em tribunais de imigração, mas também dentro e ao redor de tribunais de condados.

"O ICE tem se empenhado de forma bastante agressiva em encontrar oportunidades fáceis", disse Miriam Airington-Fisher, que administra um escritório de advocacia especializado em imigração em Richmond.



"Se você entrar em um processo de trânsito em uma comunidade com alta população latina ou imigrante, sabe que conseguirá prender um monte de gente", afirmou.

'A Virgínia é um campo de testes'

Mais de uma dúzia de imigrantes foram presos recentemente dentro e ao redor do tribunal do Condado de Chesterfield, nos subúrbios de Richmond.



De acordo com Jessica Schneider, membro do Conselho de Supervisores do Condado de Chesterfield, entre os detidos estava um homem que estava no país há décadas e havia comparecido ao tribunal para pagar multas por infrações de trânsito.

Muitos esperam que prisões como essas aumentem ainda mais, à medida que os agentes do ICE tentam atender às altas expectativas da Casa Branca.



E com a aprovação do amplo projeto de lei de Trump, que inclui dezenas de bilhões de dólares em financiamento para a imigração, a aceleração das prisões pelo ICE na Virgínia pode ser rapidamente acompanhada em todo o país, de acordo com Luis Aguilar, diretor do escritório da CASA na Virgínia.

"A Virgínia é um campo de testes. Eles estão testando a mensagem, as táticas e como operam", disse.



"Com o ICE recebendo um enorme fluxo de financiamento, eles poderão abrir outros escritórios de campo, contratar outros agentes do ICE e replicar o que estão fazendo na Virgínia", completou.

