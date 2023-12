Estado de emergência: casa explode, inicia incêndio e deixa um morto em Nova York

A- A+

A explosão de uma casa no interior do estado de Nova York deixou uma pessoa morta na noite deste domingo (10). Quando os bombeiros chegaram o incêndio ainda estava ativo e outras casas vizinhas ficaram gravemente danificadas.

Segundo o Condado de Otsego, os agentes começaram a receber várias ligações sobre a explosão por volta das 17h30. As autoridades estabeleceram um estado de emergência na área e os moradores foram aconselhados a evitar o bairro.

Depois que as chamas foram extintas, as autoridades encontraram o morador de uma das casas morto. Outro morador de uma casa vizinha sofreu ferimentos leves durante a explosão e recebeu atendimento médico, disse o departamento do xerife.

Segundo as autoridades, ainda não há pistas do que poderia ter causado a explosão. "A investigação ainda está em andamento. O Escritório de Prevenção e Controle de Incêndios do Estado de Nova York será a agência líder durante esta investigação e será auxiliado por investigadores do Gabinete do Xerife do Condado de Otsego. Não há ameaça ao público neste momento", disse o departamento do xerife

O acidente ocorre dias depois de outra casa explodir enquanto agentes da polícia se preparavam para acessá-la para executar um mandado de busca, na última terça-feira. Agentes relataram que tiros foram disparados de dentro do imóvel antes da explosão.

Veja também

ONU Missão da ONU no Mali termina oficialmente depois de 10 anos