PROIBIÇÃO Estado de Nova York proíbe uso da tecnologia chinesa DeepSeek em dispositivos do governo De acordo com diretor cibernético estadual, a proibição não afeta os dispositivos pessoais dos funcionários estaduais

O Estado de Nova York proibiu o uso do chatbot produzido pela startup chinesa DeepSeek em dispositivos governamentais, citando preocupações com privacidade de dados e censura no popular aplicativo de inteligência artificial (IA) generativa da China.

Sob as novas regras, os funcionários estaduais serão proibidos de baixar o aplicativo em todos os dispositivos e redes gerenciados pelo Escritório de Serviços de Tecnologia da Informação do estado, que gerencia tecnologia para agências do poder executivo em Nova York.

A proibição não afeta os dispositivos pessoais dos funcionários estaduais, disse o diretor cibernético estadual, Colin Ahern.

Ele se recusou a comentar se o governo estadual estava em comunicação direta com a DeepSeek sobre a proibição.

A DeepSeek, de propriedade do fundo de hedge chinês High-Flyer, ganhou fama em janeiro, com seus modelos de IA de baixo custo rivalizando com os americanos usando chips Nvidia menos avançados. No entanto, os chatbots chineses também causaram preocupações significativas de segurança entre os governos ocidentais.

Análises de especialistas em segurança consultados pelo Wall Street Journal sugerem que ele tem um código oculto que pode permitir que informações sejam enviadas para empresas sancionadas na China.

A DeepSeek não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

