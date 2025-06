Estado de Nova York projeta construção de nova central nuclear

A- A+

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, anunciou nesta segunda-feira (23) um projeto para a construção de uma central nuclear, a primeira grande usina a ser construída nos Estados Unidos desde 2009.

Hochul recorreu à Autoridade de Energia de Nova York para desenvolver uma central nuclear com capacidade de pelo menos um gigawatt, segundo um comunicado de imprensa do governo estadual.

A central será construída no norte do estado de Nova York, de onde Hochul assegurou em uma coletiva de imprensa que há várias comunidades que desejam hospedar a instalação porque "sabem que se trata de empregos bem remunerados e de longo prazo".

As grandes empresas tecnológicas estão investindo na energia nuclear para alimentar os enormes centros de dados necessários para desenvolver a inteligência artificial.

Hochul reconheceu que alguns residentes tinham dúvidas sobre a segurança, mas expressou sua confiança no "desenho nuclear do século XXI".

"Meus amigos, [a energia nuclear] está chegando e está de volta, e se não subirmos no carro, ou liderarmos isso, eles vão passar direto [...] Essas empresas irão para outro lugar", advertiu a governadora.

As empresas energéticas dos Estados Unidos têm tentado aumentar a capacidade nuclear, um setor com má reputação no país após um acidente na planta de Three Mile Island, na Pensilvânia, em 1979.

Veja também