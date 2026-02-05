Qui, 05 de Fevereiro

bebidas adulteradas

Estado de São Paulo confirma 12ª morte por intoxicação por metanol

Vítima é uma homem de 26 anos da cidade de Mauá

Estado de São Paulo confirma 12ª morte por intoxicação por metanol - Foto: Agência SP/Divulgação

O governo do estado de São Paulo confirmou na noite desta quarta-feira (4) que um homem de 26 anos, de Mauá, região metropolitana da capital, morreu vítima de intoxicação por bebida alcoólica contaminada com metanol. Trata-se da 12ª morte por esta mesma causa no estado.

Segundo o boletim da Secretaria de Saúde, o estado registra 52 casos confirmados de intoxicação por metanol.

Os óbitos no estado estão distribuídos assim:

O governo estadual ainda investiga quatro óbitos, sendo 1 em Guariba (vítima de 39 anos), 1 em São José dos Campos (de 31 anos) e dois em Cajamar, de 29 e 38 anos.

 

