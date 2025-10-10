Sex, 10 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
METANOL

Estado de São Paulo confirma mais dois casos de intoxicação por metanol

Total de ocorrências subiu para 25, segundo o governo estadual

Reportar Erro
Estado de São Paulo divulga atualização dos caso de intoxicação por metanol após consumo de bebida adulteradaEstado de São Paulo divulga atualização dos caso de intoxicação por metanol após consumo de bebida adulterada - Foto: Pablo Jacob / Governo de São Paulo

Em balanço divulgado nesta tarde, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) informou que o total de casos confirmados no estado de intoxicação por metanol após a ingestão de bebidas alcoólicas destiladas aumentou de 23 para 25.

Os dois novos casos foram registrados na capital e na cidade de São José dos Campos, sendo este a primeira ocorrência confirmada no interior do estado. 

Leia também

• Metanol: estados e municípios recebem orientações para atendimentos

• Novo protocolo de São Paulo permite detecção de metanol em bebidas

• Polícia encontra fábrica que adulterava bebidas em SP e está ligada a mortes por metanol

Não há informação se o paciente de São José dos Campos esteve na região metropolitana de São Paulo antes de ser atendido.

O estado tem até o momento cinco mortes confirmadas e investiga 160 casos de possível intoxicação por metanol. Segundo a secretaria, 189 casos foram descartados após análises clínicas e epidemiológicas.

Prisões
Três pessoas foram presas ontem (9) e hoje (10) pela força-tarefa de fiscalização, elevando o total de prisões no estado de São Paulo por falsificação de bebidas para 49 no ano. Dessas, 28 ocorreram desde o dia 29 de setembro, quando começaram as fiscalizações coordenadas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter