Saúde Estado de São Paulo registra 44 casos confirmados de mpox neste ano SP soma 171 notificações em 2026; desde 2022, são mais de 6 mil confirmações e três mortes

O estado de São Paulo contabiliza, até o momento, 44 casos confirmados de mpox em 2026, segundo dados públicos do painel de monitoramento do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (Nies).

A classificação considera todo paciente suspeito com resultado laboratorial positivo para a doença.

Ao todo, o balanço estadual reúne 171 notificações neste ano. Desse total, 62 casos permanecem como suspeitos, 44 foram confirmados, 53 descartados, 11 não apresentam informação na plataforma e um é classificado como provável.

Para efeito de comparação, 2025 terminou com 422 confirmações e 1.943 notificações no estado. Já no recorte ampliado, desde a identificação do vírus em São Paulo, em 2022, o estado acumula 6.048 casos confirmados e 26.498 notificações. Nesse período, foram registrados três óbitos associados à doença.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que monitora continuamente o cenário epidemiológico. Segundo a pasta, todas as unidades de saúde estaduais seguem protocolos técnicos de vigilância, testagem e acompanhamento, com o objetivo de garantir resposta rápida e eficaz diante de novos casos.

Quais são as cepas do vírus mpox?

A mpox é uma doença viral da mesma família da varíola erradicada em 1980, embora mais rara e geralmente mais leve. Existem duas principais cepas conhecidas, uma associada à África Central na região do Congo (que era chamada de Central African clade ou Clado do Congo) e outra à África Ocidental na região da Nigéria (chamada de West African clade ou Clado da Nigéria).

Elas foram renomeadas, respectivamente, para Clado 1 e Clado 2 no final de 2022, no mesmo movimento que trocou o nome da doença de "varíola dos macacos" para mpox. A 2, que é mais branda, foi a responsável pela propagação global em 2022, depois que uma nova versão, chamada de 2b, ganhou a habilidade de se disseminar via relações sexuais.

Na época, a OMS também decretou ESPII, e o Brasil foi um dos países mais afetados – o primeiro a relatar um óbito fora da África. Essa cepa (2b) continua a circular e a provocar casos pelo mundo, inclusive no Brasil, porém de forma mais fraca e sem um cenário de emergência global.

No entanto, em setembro de 2023, pesquisadores detectaram uma nova variante do vírus da mpox, dessa vez derivada do Clado 1, que é mais grave, com estimativas que chegam a 10% de letalidade. A cepa também parece ter adquirido a capacidade de ser transmitida sexualmente e recebeu o nome de 1b.

