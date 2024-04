Estado de São Paulo registra primeira morte por febre amarela em 2024

A- A+

O Estado de São Paulo registrou o primeiro óbito por febre amarela em 2024. A vítima é um homem de 50 anos, morador de Águas de Lindoia, que se deslocava também pela região de Monte Sião, em Minas Gerais. Ele veio a óbito no dia 29 de março, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES-SP)

A SES-SP diz que intensificou as ações de prevenção na região de Águas de Lindoia e alerta a população sobre o risco de contaminação pela doença, além de reforçar a necessidade da vacinação.

De acordo com o órgão, o imunizante contra a febre amarela está disponível em todos os postos de saúde do Estado e, até o dia 22 de abril, a cobertura vacinal na região era de 68,47%.

Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal contra a febre amarela de uma dose durante toda a vida.

Importante destacar, contudo, que a proteção acontece apenas dez dias após a aplicação da vacina, de acordo com Regiane de Paula, coordenadora da Vigilância em Saúde (CCD/SES-SP). Por isso, as pessoas que vão viajar para áreas com recomendação da vacina contra a febre amarela devem se imunizar pelo menos dez dias antes do deslocamento.

De maneira geral, como a transmissão da doença atualmente ocorre apenas por mosquitos silvestres, que vivem em zonas de mata, a coordenadora recomenda que todas as pessoas que planejam viajar para zona da mata, ou seja, "ir para acampamentos, trilhas e cachoeiras", devem se vacinar o quanto antes.

No ciclo urbano, a febre amarela também pode ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue, mas casos desse tipo não são registrados no País desde 1942.

Quais os sintomas da febre amarela?

De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas iniciais da doença são: febre de início súbito, calafrios, dores na cabeça, nas costas e no corpo em geral, além de enjoo, vômito e fraqueza

Via de regra, as pessoas melhoram após esses sintomas, mas 15% ficam cerca de um dia sem sintomas e, depois, evoluem para quadros mais graves. Por isso, é importante ter um acompanhamento médico.

A febre amarela pode ser transmitida por macacos?

Não. Apesar de o macaco ser o hospedeiro principal dessa doença no seu ciclo silvestre, ela é apenas transmitida por mosquitos transmissores infectados.

A febre amarela é grave?

Pode ser. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 20 a 50% das pessoas que desenvolvem febre amarela grave podem morrer. Por isso, assim que surgirem os primeiros sinais e sintomas, é fundamental buscar ajuda médica.

Qual o tratamento?

O tratamento é apenas em relação aos sintomas, que deve ser realizado com orientação médica. Por isso, a principal medida de proteção contra a febre amarela é a vacinação.

