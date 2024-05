A- A+

HOSPITALIZADO Estado de saúde do jornalista Antero Greco é 'estável e delicado', aponta boletim médico Paulo Soares 'amigão' contou que Antero estava com um tumor cerebral desde 2022, e lutou para se recuperar

O Hospital Beneficência Portuguesa informou em boletim médico, divulgado neste domingo (12), que o estado de saúde do jornalista Antero Greco, de 68 anos, é "estável e delicado". Após a confirmação de que o apresentador estaria em seus "dias finais", jornalistas esportivos e colegas de profissão chegaram a publicar homenagens e despedidas nas redes sociais.

“O jornalista Antero Greco está internado na unidade hospitalar BP Mirante recebendo todo o suporte necessário para o tratamento do seu quadro clínico – que é estável e delicado. No momento, o paciente encontra-se na unidade semi-intensiva”, diz a nota.

A informação sobre o estado de saúde de Greco foi confirmada pelo apresentador Paulo Soares, o Amigão, com quem comandou por anos o programa esportivo SportsCenter na ESPN Brasil.

Segundo o companheiro de bancada, Greco foi diagnosticado com tumor cerebral em junho de 2022, e desde então vinha fazendo tratamento para a doença. O jornalista está sedado, com alimentação por sonda, no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo, e não se comunica mais.

Ainda de acordo com Paulo Soares, o apresentador está rodeado de familiares, assim como amigos que tiveram a oportunidade de visitá-lo nos últimos dias para as despedidas. Depois que recebeu o diagnóstico do tumor cerebral, Antero fez duas cirurgias e também passou por radioterapia e quimioterapia. Até que sofreu com uma piora recente do quadro.

"Amigos, infelizmente o meu grande amigo e de todos nós, Antero Greco, está em seus dias finais. Tumor cerebral. Lutou desde junho de 22, mas agora não há mais o que fazer. Está no Mirante da Beneficência Portuguesa. Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais. Se alimenta por sonda. Sinais vitais ainda respondem bem. Família presente, apenas Cris, que vive em Paris, ainda não está. Chega na terça. Hoje fui com Alex Tseng, João Simões e Roberto Salim, me despedir dele. Muito triste e dificil. Imaginávamos ainda voltar a bancada do SportsCenter. Nosso sonho acabou. Vamos enviar luz e paz para que seja uma passagem tranquila. Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente. Antero, my friend, seu cabeçudo, acorda!!!!", disse Soares.

Em 9 de setembro do último ano, Greco passou mal ao vivo durante um programa e precisou ser retirado às pressas do estúdio. Na época, ele foi hospitalizado e precisou antecipar uma cirurgia que estava prevista para alguns meses depois. Afastado do trabalho, ele fez a cirurgia e passou por sessões de radioterapia.

— Exames foram feitos e se constatou um corpo estranho aqui [na cabeça]. Fui internado em urgência e operado pela equipe do Dr. Nilton Lara e saí legal. Dois meses depois, fazendo exames de rotina, mostrou que sobrou 'um treco da gororoba', então deveria ser submetido a uma segunda operação. Até que eu tive aquele piripaque. Exame aqui, biópsia aqui e acolá, a coisa ia de 'médio' para 'grave a gravíssimo' e para 'coisa muito ruim', depois foi rebaixado para 'grave'. Fiz radioterapia e quimioterapia,estou me sentindo muito bem, estou liberado", disse Greco na bancada do Sportscenter em 2023.

