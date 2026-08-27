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noruega Estado de saúde do rei Harald da Noruega é "extremamente grave", afirma o palácio Rei está internado desde 17 de agosto no Hospital Nacional de Oslo

O estado de saúde do rei Harald da Noruega, de 89 anos e hospitalizado por complicações relacionadas a uma doença hematológica, se agravou e agora é considerado "extremamente grave", anunciou nesta quinta-feira (27) o Palácio Real.

A rainha Sonja, o príncipe herdeiro Haakon e sua esposa Mette-Marit cancelaram toda a agenda, acrescentou o palácio. Eles estão no hospital com o rei, segundo imagens divulgadas pela imprensa norueguesa.

O mais velho dos monarcas europeus sofre de anemia hemolítica, um distúrbio provocado por uma destruição anormalmente rápida das hemácias, que se manifesta com fadiga, palidez e dificuldade para respirar.

Ele está internado desde 17 de agosto no Hospital Nacional de Oslo (Rikshospitalet).

"O estado de saúde de Sua Majestade o Rei piorou e é extremamente grave", indicou o palácio em um comunicado, sem revelar mais detalhes.

O rei recebeu antibióticos para tratar uma infecção bacteriana no sangue e respondeu bem ao tratamento durante o fim de semana, informou o palácio no domingo.

Harald, que subiu ao trono da Noruega em 1991, há vários anos sofre de múltiplos problemas de saúde, mas sempre descartou abdicar.

Nos últimos dias, vários membros de sua família o visitaram no hospital, entre eles Haakon, que exerce a regência na sua ausência.

O monarca foi internado por uma retenção de líquidos provocada pelo tratamento com cortisona, o que o levou a se afastar de suas funções por motivos de saúde durante duas semanas.

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