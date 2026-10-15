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SÃO PAULO Estado de SP registra 21 mortes provocadas pelas chuvas neste ano A vítima mais recente foi uma mulher de 47 anos

O Estado de São Paulo chegou a 21 mortes provocadas por temporais desde o início de 2026. A vítima mais recente foi uma mulher de 47 anos, que morreu nesta quarta-feira, 14, após um deslizamento de terra atingir uma residência na Rua Santa Cruz do Monte Castelo, na Brasilândia, zona norte da capital.

Segundo a Defesa Civil de SP, a mulher ficou soterrada e foi retirada dos escombros por moradores antes da chegada das equipes de socorro. A morte foi constatada no local. De acordo com o boletim de ocorrência, o imóvel deslizou de uma encosta após a forte chuva que atingiu a região.

O caso foi registrado no 72º Distrito Policial como morte suspeita, na modalidade de morte acidental, e desabamento ou desmoronamento.

A ocorrência foi registrada em meio a um temporal que provocou alagamentos em diferentes regiões da capital, deixou 28 veículos submersos no Túnel do Vale do Anhangabaú e causou transtornos no trânsito. A chuva também levou a Prefeitura a suspender o rodízio municipal de veículos na quarta-feira.

O alerta para temporais continua nesta quinta-feira, 15. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém aviso de perigo para tempestades, com previsão de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos de até 100 km/h e possibilidade de granizo. Na capital paulista, a previsão é de retorno das chuvas entre a tarde e a noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Para o fim da primavera e o início do verão, a ocorrência do fenômeno El Niño também é um fator de atenção para as condições climáticas no País. O fenômeno, caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Pacífico Equatorial, altera os padrões de circulação atmosférica e pode favorecer chuvas acima da média em partes do Sudeste.

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