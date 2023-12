A- A+

Primárias nos EUA Estado do Maine bloqueia participação de Trump nas primárias locais Trump não aparecerá nas cédulas das primárias presidenciais republicanas de 2024

O estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira (28) que o magnata Donald Trump não aparecerá nas cédulas das primárias presidenciais republicanas de 2024, uma semana após uma decisão semelhante no Colorado, relacionada ao ataque ao Capitólio em 2021.

"Ele não está qualificado para ser presidente" de acordo com a 14ª Emenda da Constituição, que exclui da responsabilidade pública aqueles que tenham participado de atos de "insurreição", disse em um documento oficial Shenna Bellows, secretária de Estado do Maine, responsável pela organização das eleições.

Veja também

Protocolo Cappelli: polícias vão assinar protocolo para ato do 8 de janeiro