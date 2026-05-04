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PERNAMBUCO

Estado envia ajuda humanitária para famílias atingidas pelas chuvas em Timbaúba

Município da Zona da Mata Norte recebeu cerca de 421 itens para auxiliar no recomeço das famílias afetadas pelas fortes chuvas

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Desde a última sexta-feira (1&ordm;), mais de 7,6 mil itens de ajuda humanitária já foram entregues pela gestão estadualDesde a última sexta-feira (1º), mais de 7,6 mil itens de ajuda humanitária já foram entregues pela gestão estadual - Foto: SDS / Divulgação

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), encaminhou, no último sábado (2), uma assistência humanitária emergencial ao município de Timbaúba, na Zona da Mata Norte do estado, como parte das ações de enfrentamento aos impactos provocados pelas chuvas.

Com o intuito de apoiar as famílias afetadas e reforçar a assistência prestada no município, foram enviados aproximadamente 154 lençóis, 95 kits de limpeza, 95 kits de higiene e 77 colchões.

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“Estamos atuando de forma integrada para garantir que a ajuda chegue com rapidez a quem mais precisa. Nosso compromisso é proteger vidas, apoiar os municípios e assegurar assistência às famílias atingidas pelas chuvas”, destacou o secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco, coronel Clóvis Ramalho.

A ação faz parte do conjunto de medidas adotadas pelo Governo de Pernambuco para amenizar os danos e prejuízos causados pelas chuvas, uma forma de garantir apoio emergencial às populações atingidas e de fortalecer a resposta conjunta entre estado e municípios.

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