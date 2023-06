Estado investiga servidora por suposto recebimento de propina em presídio de Igarassu

A- A+

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco (SJDH) instaurou uma sindicância para investigar a conduta de uma servidora que aparece em vídeo supostamente recebendo propina dentro de um presídio de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

As imagens mostram o momento em que a servidora, que não teve o nome divulgado, recebe uma quantia em dinheiro repassada por um detento.

O caso aconteceu na segunda quinzena de maio e foi denunciado no dia 18 do último mês pela TV Tribuna. A servidora faz parte da Ouvidoria da Secretaria de Justiça.

Segundo a denúncia, ela cobra valores aos presidiários e afirma que o dinheiro arrecadado é destinado para uma organização não governamental que apoia os detentos.

O esquema também previa que caso o preso responsável pelo pavilhão, conhecido como "chaveiro" não colaborasse com a servidora com dinheiro, ela denunciaria os detentos e tiraria supostas regalias deles.

De acordo com a portaria da SJDH, assinada pela secretária Lúcia Mota, publicada na edição de sábado (3) do Diário Oficial do Estado, a sindicância deverá apontar em 20 dias a responsabilidade do fato "bem como proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões, que porventura venham a ser identificados no curso dos trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente".

