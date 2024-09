A- A+

afeganistão Estado Islâmico reivindica atentado letal no centro do Afeganistão Uma fonte local que pediu anonimato afirmou que o ataque resultou em "14 mortos e quatro feridos"

Homens armados abriram fogo, nesta quinta-feira (12), contra civis no centro do Afeganistão, em um atentado reivindicado por um braço regional do grupo Estado Islâmico (EI), que afirmou que o ataque foi dirigido contra fiéis do xiismo, uma vertente do islamismo.

"Quinze xiitas morreram e outros seis ficaram feridos em um ataque realizado por soldados do califado no centro do Afeganistão", informou o Amaq, órgão de divulgação da organização jihadista sunita.

Um porta-voz do Ministério do Interior afegão disse à AFP que "homens armados dispararam e mataram civis" na província de Daikundi.

Uma fonte local que pediu anonimato afirmou que o ataque resultou em "14 mortos e quatro feridos".

Este balanço, que até o momento não pôde ser confirmado por uma fonte oficial ou independente, coincide com o reportado pelo veículo de imprensa afegão Tolo News.

Segundo este meio, as vítimas estavam reunidas para dar as boas-vindas aos peregrinos que retornavam de Karbala, um dos lugares mais sagrados do islamismo xiita, no centro do Iraque.

O EI-Khorasan (EI-K) reivindicou, em meados de agosto, um atentado com bomba que deixou pelo menos um morto e uma dezena de feridos em um bairro predominantemente xiita de Cabul.

No início de setembro, o grupo também assumiu a autoria de um ataque suicida que causou a morte de seis pessoas e feriu 13 em frente às instalações da Procuradoria-Geral da capital afegã.

O porta-voz do governo talibã afegão, Zabihullah Mujahid, afirmou no mês passado à AFP que as autoridades conseguiram "reduzir a quase zero o fenômeno Daesh" (acrônimo para Estado Islâmico em árabe).

Veja também

InfoGripe InfoGripe aponta que a covid-19 se espalha por cinco estados