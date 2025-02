Estado libanês deve ter monopólio das armas, afirma novo governo

A- A+

O governo do Líbano declarou, nesta segunda-feira (17), que o Estado deve exercer o monopólio das armas e prometeu "libertar todo o território", horas antes da data-limite para a retirada das tropas israelenses estipulada no acordo de trégua com o Hezbollah.

O ministro de Informação Paul Morcos informou que o plano de ação do gabinete, que deve passar por um voto de confiança no Parlamento para poder exercer suas funções, estabelece que é "dever do Estado monopolizar a posse de armas" e "libertar todo o território libanês".

O Hezbollah é o único grupo armado libanês que se recusou a entregar suas armas ao Estado após a guerra civil de 1975-1990.

Os pedidos para seu desarmamento aumentaram desde o fim da guerra que opôs o grupo e Israel, que terminou com um frágil acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro.

