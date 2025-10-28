A- A+

Fome Estados democratas exigem manutenção de ajuda alimentar dos EUA durante fechamento do governo Em seu 28º dia, o impasse no Congresso sobre o orçamento está causando cada vez mais prejuízos ao setor público

Cerca de vinte estados dos Estados Unidos governados por democratas processaram nesta terça-feira (28) o governo do presidente Donald Trump por se recusar a usar fundos de emergência para manter a ajuda alimentar essencial ameaçada pelo fechamento do governo.

Em seu 28º dia, o impasse no Congresso sobre o orçamento está causando cada vez mais prejuízos ao setor público, enquanto o maior sindicato de servidores federais pressiona os democratas do Senado a reabrirem o governo.

Os cupons de alimentação tornaram-se rapidamente um dos pontos mais críticos do fechamento, já que 42 milhões de americanos de baixa renda estão prestes a perder o acesso a essa ajuda essencial para a compra de alimentos a partir de sábado.

Os governadores democratas de 23 estados e os procuradores-gerais democratas de outros dois estados, além da capital Washington, pedem a um juiz federal em Massachusetts que anule as diretrizes do governo para que os estados mantenham a suspensão dos benefícios.

Eles também solicitam que o tribunal determine que os funcionários usem todos os fundos disponíveis para manter o programa de ajuda alimentar em funcionamento.

Foi apresentado no Congresso um projeto de lei para garantir o financiamento desse programa durante o fechamento, mas ele ainda está longe de ser sancionado.

Enquanto isso, os estados vêm incentivando os moradores que dependem da assistência a recorrer a bancos de alimentos caso seus benefícios sejam interrompidos.

