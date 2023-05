A- A+

INFÂNCIA Estados do Nordeste discutem primeira infância no Recife; veja detalhes Promovido pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, evento sensibiliza gestores públicos sobre políticas para crianças de zero a seis anos

Nesta terça-feira (23), o Recife sediará o primeiro de três encontros no Nordeste intitulados “Primeira Infância Primeiro: desafios e oportunidades de colaboração”. Na ocasião, a capital pernambucana receberá governadores, secretários e equipes dos governos estaduais da região para dialogar sobre a importância da colaboração entre estados e municípios no desenvolvimento de políticas públicas para a primeira infância. O encontro acontecerá no Mar Hotel, em Boa Viagem, das 9h à 18h.



A iniciativa, que é conjunta entre a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), pretende disseminar conhecimentos sobre os primeiros anos de vida a fim de mobilizar os gestores estaduais para a promoção de políticas e programas voltados ao tema, crucial para o desenvolvimento humano.



Também haverá uma transmissão online do evento, por meio dos canais da Fundação e do PNUD no YouTube.



Durante o encontro, também será lançado o estudo “Governança Colaborativa para a Primeira Infância – Proposta para governos estaduais”. Produzido pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, o documento oferece um conjunto de recomendações para o impulsionamento das políticas de primeira infância, que dependem da articulação e cooperação entre setores do governo e entes federativos.



Os eventos serão divididos em painéis temáticos que discutirão assuntos como educação infantil, parentalidade, transferência de renda e o próprio regime de colaboração no Pacto Federativo. Além dos governadores de cada estado do Nordeste, estão sendo convidados os secretários estaduais das pastas de Assistência Social, Educação e Saúde.



“A primeira infância é a mãe de todas as políticas públicas porque os investimentos nessa fase da vida são transversais e têm o poder de minimizar a carga que as demais políticas públicas carregam”, disse Mariana Luz, CEO da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal. “Se o gestor estadual se compromete com essa fase da vida no seu mandato, ele vai apoiar os municípios, quem executam a maioria dessas políticas, e vai influenciar o Governo Federal, detentor do maior volume orçamentário”, justificou.



Evidências científicas mostram que os investimentos nessa fase da vida diminuem a criminalidade, trazem melhores resultados na educação, potencializam a produção de riqueza, entre outros benefícios. “Olhar para as crianças pequenas é muito mais eficiente que criar programas compensatórios no futuro”, acrescentou a CEO.



