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EL NIÑO Estados do Nordeste montam grupo para criar ações de enfrentamento ao El Niño Consórcio Nordeste pretende unir conhecimento técnico-científico e capacidade operacional para estruturar uma resposta coordenada e integrada entre os nove estados

O Consórcio Nordeste, grupo que reúne representantes dos governos dos nove estados da região, criou nessa quarta-feira (18) uma sala de situação para enfrentar os impactos do El Niño para a população, que deve sofrer ainda mais nos próximos meses com o calor intenso.

Um estudo do Climate Impact Lab, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, por exemplo, aponta que os nove estados do Nordeste podem registrar 8.960 mortes relacionadas ao calor até março de 2027 sob a influência do El Niño - 1.100 apenas em Pernambuco. No Brasil inteiro, a previsão é de 19 mil óbitos.

Diante deste cenário desafiador, o grupo pretende formular propostas e ações, com o acompanhamento contínuo do fenômeno, unindo conhecimento técnico-científico e capacidade operacional para estruturar uma resposta coordenada e integrada entre os nove estados.

A atuação abrange, além da questão hídrica, a agricultura — em especial a agricultura familiar —, a segurança alimentar, a assistência social, a defesa civil e o enfrentamento da degradação ambiental, de incêndios e da desertificação.

"A gente tem uma combinação de um El Niño muito forte, com o gatilho das mudanças climáticas e o risco híbrido. Isso traz perspectiva de onda de calor, perspectiva de manutenção do cenário já qualificado pelo Monitor de Secas de avanço de estiagem e seca no Nordeste, porém com temporais extremos localizados", explicou Werton Costa, membro do Comitê Científico de Monitoramento e Enfrentamento das Mudanças Climáticas do Consórcio Nordeste e diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Piauí.

Estados sofrem com altas temperaturas. - Foto: Magnific

'El Niño muito forte'

Além de secretários estaduais e gestores públicos dos nove estados, a reunião contou com a presença do professor José Antônio Marengo, coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Segundo ele, o diagnóstico atualizado classifica o fenômeno como um El Niño muito forte, com pico de aquecimento previsto entre dezembro deste ano e janeiro de 2027. De acordo com o pesquisador, o atual episódio supera os patamares térmicos de eventos anteriores e deve persistir ao longo do primeiro semestre do próximo ano, o que vai exigir o monitoramento conjunto também do Oceano Atlântico, igualmente mais aquecido.

"Este El Niño já está ultrapassando os graus de aquecimento de outros anos anteriores. Essa talvez seja a mensagem mais importante. Ele vai continuar até a primeira metade de 2027 e, possivelmente, a partir de maio começa a dissipar. Ainda não sabemos se depois disso vai continuar, porque já houve episódios em que o El Niño parecia dissipar e novamente ganhou força, com um segundo pico", afirmou.

El Niño causa grandes impactos no Nordeste. - Foto: Martin Bernetti/AFP

Dados alarmantes

O pesquisador também exibiu levantamentos do Cemaden e da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), consolidados até outubro, que apontam o agravamento da seca em estados como Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além de reflexos no Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte.

De acordo com os dados apresentados, os reservatórios do interior do semiárido operam, em média, com menos de 50% do volume acumulado, enquanto o armazenamento do sistema hidrelétrico no Nordeste recuou 26% entre setembro e outubro.

No campo, o monitoramento aponta 72 municípios nordestinos com risco alto e 4 com risco muito alto para a agricultura familiar, quadro que se soma à ocorrência de eventos extremos localizados, como temporais intensos no litoral e no interior.

"O trabalho conjunto federal, regional e estadual é extremamente importante, porque nós damos a macrovisão, mas os estados dão a microvisão", destacou o pesquisador.



Efeitos em Pernambuco

Em Pernambuco, os efeitos têm sido severos atá aqui. As principais regiões atingidas são o Sertão e o Agreste, com algumas cidades atingindo máxima de 40ºC, com alta umidade.



Um boletim de monitoramento dos reservatórios da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) do início de outubro, por exemplo, mostrou que 29 reservatórios do estado estavam em situação de colapso, com volumes abaixo de 10% da capacidade de armazenamento. Seis estavam totalmente zerados.

Em 6 de outubro, também foi registrada a morte de milhares de peixes na Barragem do Estado, também conhecida como Barragem do Governo, localizada nas proximidades do Sítio Cocos, na zona rural de Bezerros, Agreste de Pernambuco.

Os animais apareceram boiando sem vida nas águas. A prefeitura do município investiga as causas, mas afirmou que "o desequilíbrio metabólico nos organismos vivos que habitam o reservatório podem ter sido afetados pela baixa capacidade de oxigênio na água (hipóxia)".

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