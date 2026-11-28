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Ministério da Saúde Estados fazem Dia D contra dengue, zika e chikungunya Objetivo é ampliar o envolvimento da população no combate ao mosquito

Dez estados e o Distrito Federal têm ações programadas neste sábado (28) para o Dia D de combate à dengue, zika e chikungunya, incluindo estratégias de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti.

Para reforçar a mobilização, o Ministério da Saúde vai enviar mensagens personalizadas pelo whatsApp e pelo canal Gov.br para mais de 30 milhões de pessoas, com orientações sobre como evitar a proliferação do mosquito e prevenir as doenças.

Durante ação no Distrito Federal, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, avaliou que a proposta é ampliar o envolvimento da população no combate ao Aedes, sobretudo diante da aproximação do período de maior transmissão das arboviroses.

“Estamos começando o trabalho em todo o Brasil antes dos casos de dengue começarem a ter um grande crescimento”, disse, ao se referir ao período de fevereiro a maio como “crítico” de casos de dengue.

Padilha lembrou que a pasta trabalho com uma previsão de risco de aumento de casos no país em 2027 em razão do super El Niño que, entre outras coisas, provoca o aumento da temperatura média e chuvas acima da média.

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa em Taguatinga, região administrativa do DF, do Dia D de combate à dengue, Zika e chikungunya - Foto Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

“Estamos mobilizando as equipes, a população, de forma antecipada. É agora, antes de começar a transmissão, que a população aprende a cuidar da sua casa, do seu comércio, dos espaços que têm maior risco de transmissão”, completou Padilha.

Programação

Além de ações educativas, mobilizações comunitárias, passeios ciclísticos, orientações sobre o ciclo de vida do mosquito e solturas de mosquitos com a bactéria Wolbachia, há a previsão de liberação de insetos estéreis no território indígena em Amambai (MS).

Em nota, o ministério informou que a atividade marca o início da implementação da estratégia no território. Em Garanhuns (PE), a primeira liberação de mosquitos com Wolbachia também está prevista para este sábado.

A programação conta com a participação de representantes da própria pasta, gestores locais e estaduais, profissionais de saúde e agentes de combate às endemias.

Números

Dados do ministério indicam que, de janeiro a outubro deste ano, o Brasil registrou 489,1 mil casos prováveis de dengue, uma redução de 67% em comparação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 1,5 milhão de casos.

Segundo a pasta, a eliminação de criadouros do Aedes aegypti continua sendo a principal medida de prevenção, com atuação conjunta de gestores, serviços de saúde, equipes de agentes de combate às endemias e população.

“O Ministério da Saúde orienta que as pessoas eliminem recipientes que possam acumular água e mantenham os cuidados de prevenção ao longo de todo o ano.”

Super El Niño

Diante dos possíveis impactos do El Niño, a pasta atualizou o Plano de Contingência Nacional e orientou gestores estaduais e municipais a intensificarem a vigilância, medidas de eliminação de criadouros e ações de bloqueio da transmissão.

Uma das novidades é o painel de estratificação de risco intramunicipal, que contempla municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, totalizando 675 cidades.

“Estudos científicos realizados no Brasil e em outros países demonstram que mais da metade dos casos de arboviroses podem se concentrar em áreas específicas do território, evidenciando a importância da metodologia para a definição de áreas prioritárias”, detalhou o ministério.

Método Wolbachia

Uma das estratégias de controle da transmissão de arboviroses é o método Wolbachia que, atualmente, beneficia 5,94 milhões de brasileiros em 16 municípios que concluíram as liberações de mosquitos.

Outros 44 municípios, de acordo com a pasta, encontram-se em diferentes etapas de implementação do método. A bactéria Wolbachia contamina o Aedes e faz com que haja redução da transmissão das doenças.

“Vamos chegar a 10 milhões [de pessoas beneficiadas pelo método] até o começo de 2027. E a mais 10 milhões até o final de 2027. A Wolbachia, onde está sendo utilizada, chegou a reduzir em quase 70% a transmissão de casos de dengue”, disse o ministro.

Vacina

Padilha voltou a chamar a atenção da população para a vacinação contra a dengue, atualmente disponível em duas doses para crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos.

Ministério da Saúde promove Dia D de combate à dengue, Zika e chikungunya Foto Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

“Às vezes, a pessoa toma uma dose apenas e não toma a segunda dose. Tem que ir atrás das pessoas, ir às escolas, para garantir a segunda dose”, reforçou.

“A vacina que nós temos disponível é internacional. O Ministério da Saúde compra quase toda a produção dessa vacina. Chegamos a ter um contrato, agora, com 18 milhões de doses. Nossa expectativa é que a gente continue chamando a atenção desse público para se vacinar contra a dengue”, concluiu.

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