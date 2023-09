A- A+

meio ambiente Estados insulares recorrem ao tribunal da ONU para proteção dos oceanos Líderes recorreram ao tribunal para procurarem soluções contra as alterações climáticas catastróficas que ameaçam a própria existência de países inteiros

Líderes de alguns pequenos Estados insulares recorreram, nesta segunda-feira (11), ao Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM), com sede em Hamburgo, para pedir a proteção dos oceanos ante uma mudança catastrófica climática que ameaçasse a existência de países inteiros .

Os novos Estados insulares pedem a este tribunal, criado com base na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS, na sigla em inglês), que determina se as emissões de CO2 absorvidas pelos oceanos podem considerar ser poluição e, em caso afirmativo , quais obrigações os países têm para evitá-las.

“Chegou a hora de falar em termos de obrigação juridicamente vinculantes, em vez de promessas vazias que não são cumpridas”, declarou o primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, dirigindo-se ao tribunal.

Os ecossistemas oceânicos produzem metade do oxigênio respiratório pelos humanos e limitam o aquecimento global, absorvendo grande parte do C02 das atividades humanas. Mas o aumento das emissões pode aquecer e acidificar as águas marinhas, prejudicando a vida marinha.

A UNCLOS define poluição como a introdução, por humanos, de "substâncias ou energia no ambiente marinho" que podem prejudicar a vida marinha. O texto não cita as emissões de C02 como um poluente específico, mas os demandantes sustentam que cumprem os requisitos.

As pequenas ilhas estão especialmente expostas ao impacto do aquecimento global e à elevação do nível do mar, que poderão submergir países inteiros.

Segundo o observatório europeu Copernicus, a temperatura da superfície dos oceanos atingiu um recorde de 21ºC em agosto, após meses de sobreaquecimento histórico.

Bahamas, Tuvalu, Niue, Palau, Vanuatu, São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia e São Vicente e Granadinas também aderiram à petição ao TIDM.

