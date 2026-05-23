Sáb, 23 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado23/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Estados-membros da OMS tomam nota da retirada da Argentina

A Argentina era um contribuidor minoritário para o orçamento da OMS, com 4,1 milhões de dólares anualmente em 2024 e 2025

Reportar Erro
Estados-membros da OMS tomam nota da retirada da ArgentinaEstados-membros da OMS tomam nota da retirada da Argentina - Foto: Luis Robayo/AFP

Os Estados-membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) tomaram conhecimento, na sexta-feira (22), da saída da Argentina da agência da ONU, embora tenham expressado sua disposição de manter "plena cooperação" com Buenos Aires.

Em sua assembleia geral, os Estados-membros da OMS deveriam examinar o desejo do governo de Javier Milei de seguir os passos do presidente dos EUA, Donald Trump, e se retirar da agência responsável pela saúde global.

Das várias propostas apresentadas, a assembleia aprovou por consenso uma resolução de compromisso patrocinada pela Noruega e pelo Paraguai.

Leia também

• Ebola: casos sobem para 750 e mortes para 177, mostra novo levantamento da OMS

• OMS eleva risco de ebola na RDC para 'muito alto', o nível máximo

• OMS: Continente africano tem 139 mortes suspeitas em surtos de ebola

O órgão decisório da organização "tomou conhecimento" da comunicação recebida do secretário-geral da ONU, António Guterres, em 17 de março de 2025, que os informou sobre a saída da Argentina da OMS "com efeito um ano após o recebimento desta carta".

"Embora a Organização Mundial da Saúde sempre acolha a plena cooperação com a República Argentina nos trabalhos da Organização, não considera apropriado, neste momento, tomar novas medidas", acrescentou a breve resolução.

A Argentina era um contribuidor minoritário para o orçamento da OMS, com 4,1 milhões de dólares (20,5 milhões de reais) anualmente em 2024 e 2025.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter