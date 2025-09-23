A- A+

TERRITÓRIOS Estados-membros da Otan têm direito de derrubar drones russos em seus territórios, diz Trump Em coletiva de imprensa antes de reunião bilateral com o presidente ucraniano, o presidente republicano disse que o apoio dos EUA no combate de drones russos em países da Otan "depende do caso"

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 23, que os Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) têm direito de derrubar drones russos que violarem seus territórios.

Em coletiva de imprensa antes de reunião bilateral com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelesnky, Trump disse que o apoio dos EUA no combate de drones russos em países da Otan "depende do caso".

Perguntado sobre as falas do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, de que a Hungria não irá cessar a compra de petróleo russo, o republicano comentou que o país precisa parar com essa ação e que "Orbán é um bom amigo".



