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SAÚDE Estados Unidos: 12 crianças da mesma vizinhança são diagnosticadas com câncer raro Número de casos dobrou desde julho, enquanto autoridades pesquisam possíveis causas

O número de crianças e jovens diagnosticados com sarcoma de Ewing em Ladera Ranch, no Condado de Orange, na Califórnia, chegou a 12, segundo relatos de famílias e informações reunidas por autoridades locais. Em julho, quando O Globo publicou reportagem sobre o caso, eram seis crianças diagnosticadas com o raro tumor.

O sarcoma de Ewing é um tipo raro de câncer que afeta principalmente crianças, adolescentes e adultos jovens e pode atingir ossos longos e tecidos moles. Nos Estados Unidos, são diagnosticados cerca de 200 a 240 casos por ano.

O aumento dos registros intensificou a preocupação entre moradores da comunidade, que há semanas cobram das autoridades uma investigação para determinar se existe algum fator comum por trás dos diagnósticos, como uma possível exposição a pesticidas e herbicidas utilizados na região. No entanto, a Sociedade Americana do Câncer afirmou que não há evidências que comprovem uma relação entre os casos com uma causa ambiental para a concentração da doença.





A atualização sobre os 12 casos ocorre enquanto autoridades estaduais e federais avaliam a situação. Em julho, o procurador-assistente federal, Bill Essayli, também pediu à Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) que investigasse a possibilidade de fatores ambientais estarem relacionados aos diagnósticos.

Entre os relatos que ganharam destaque está o de Lillian Dalton, também chamada de Lilly, que morreu em janeiro deste ano, aos 23 anos. Embora seu diagnóstico fosse diferente do sarcoma de Ewing identificado nas crianças de Ladera Ranch, a jovem cresceu em Laguna Niguel, a poucos quilômetros da comunidade.

Segundo seus pais, Lilly foi diagnosticada e vítima de um câncer muito raro no fígado. Exames apontaram características genéticas semelhantes às encontradas em tumores da família do sarcoma de Ewing. Isso, entretanto, não significa que sua doença tenha a mesma origem dos casos registrados em Ladera Ranch.

O pai da jovem passou a defender publicamente uma investigação mais ampla depois de tomar conhecimento dos casos na comunidade. Para ele, a concentração local de diagnósticos merece uma apuração capaz de esclarecer se existe algum elemento em comum entre os pacientes.

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