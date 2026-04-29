Estados Unidos ainda não pagaram suas contribuições, anuncia OMS
Horas depois de voltar à Casa Branca, em janeiro de 2025, o presidente Donald Trump assinou um decreto ordenando a retirada dos Estados Unidos da OMS. Segundo Washington, essa saída é efetiva desde 22 de janeiro
O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou, nesta quarta-feira (29), que os Estados Unidos ainda não pagaram suas contribuições, condição necessária para poderem se retirar oficialmente da agência da ONU.
Horas depois de voltar à Casa Branca, em janeiro de 2025, o presidente Donald Trump assinou um decreto ordenando a retirada dos Estados Unidos da OMS. Segundo Washington, essa saída é efetiva desde 22 de janeiro.
No entanto, "a retirada americana está sujeita a duas condições: a notificação - que deve ser feita com um ano de antecedência, condição que efetivamente foi cumprida -; e o pagamento dos atrasos", lembrou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante uma entrevista coletiva na sede do organismo em Genebra.
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"Esperamos, portanto, que cumpram isso, mas ainda não recebemos nada", acrescentou.
Os Estados Unidos ainda devem 260 milhões de dólares (R$ 1,3 bilhão) em contribuições correspondentes a 2024 e 2025, segundo números da organização.
Em janeiro deste ano, o secretário americano de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., e o secretário de Estado, Marco Rubio, acusaram a OMS, em um comunicado conjunto, de múltiplas "falhas durante a pandemia de covid-19" e de atuar "repetidamente contra os interesses dos Estados Unidos".
Em maio de 2025, Kennedy também acusou a organização de estar submetida à influência indevida da China, da ideologia de gênero e da indústria farmacêutica.
A questão da retirada americana será debatida precisamente na próxima Assembleia Mundial da Saúde, que reunirá, como todos os anos, todos os Estados-membros da OMS de 18 a 23 de maio em Genebra.
Os Estados Unidos eram o principal doador da organização, e vários outros países também reduziram seu apoio à ajuda internacional.