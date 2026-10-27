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Mundo Estados Unidos e Cuba batem boca durante debate sobre embargo na ONU Como todos os anos desde 1992, Cuba apresenta uma resolução não vinculante que pede o fim do embargo estadunidense, em vigor desde 1962

O debate sobre o embargo americano contra Cuba na Assembleia Geral das Nações Unidas foi brevemente interrompido nesta terça-feira (27), após uma discussão acalorada entre o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, e o chanceler cubano, Bruno Rodríguez.

Como todos os anos desde 1992, Cuba apresenta uma resolução não vinculante que pede o fim do embargo estadunidense, em vigor desde 1962.

O texto começou a ser debatido nesta terça-feira e será submetido à votação na quarta-feira.

Neste ano, Havana também pedirá a suspensão do bloqueio petrolífero imposto por Washington a Cuba desde janeiro.

Enquanto Waltz discursava na tribuna da Assembleia, Rodríguez e outros diplomatas cubanos bateram em uma mesa em sinal de protesto.

O chanceler então deixou seu assento e se aproximou da tribuna para levantar uma questão de ordem contra o embaixador americano, que denunciava, entre outros assuntos, a repressão na ilha comunista.

"Isto são as Nações Unidas. Não é a sua ditadura comunista. Você não pode me silenciar", disse Waltz ao chefe da diplomacia cubana.

"Você é um mentiroso", rebateu Rodríguez.

A presidência da Assembleia suspendeu brevemente a sessão e pediu aos representantes que voltassem a seus lugares.

Havana acusa Washington de promover uma campanha de pressão "sem precedentes" para que vários países retirem seu apoio à resolução contra o embargo.

Tradicionalmente, Cuba obtém amplo apoio na Assembleia Geral. No entanto, em 2025, a resolução recebeu 165 votos a favor, sete contra e 12 abstenções, seu menor apoio nos últimos 20 anos.

As autoridades cubanas atribuíram essa queda à campanha diplomática promovida por Washington.

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