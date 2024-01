Estados Unidos executam prisioneiro com gás nitrogênio pela primeira vez

A- A+

O Alabama realizou nesta quinta-feira (25) a primeira execução com gás nitrogênio nos Estados Unidos, um método não testado que foi objeto de debate antes de ser utilizado. O preso, Kenneth Smith, foi declarado morto às 20h25 (22h25 de sexta-feira em Brasília), no Centro Correcional William C. Holman, em Atmore, Alabama, depois que a Suprema Corte dos EUA negou um recurso para suspender a execução.

Kenneth Eugene Smith, que tinha 58 anos, foi um dos três homens condenados pelo assassinato a facadas de Elizabeth Dorlene Sennett, de 45 anos, cujo marido, um pastor, os contratou para matá-la em março de 1988 no condado de Colbert, Alabama.



De acordo com documentos judiciais, Sennett, mãe de dois filhos, foi esfaqueada 10 vezes no ataque feito por Smith e um outro homem. Charles Sennett, marido de Elizabeth, recrutou um homem para cuidar de seu assassinato, que por sua vez recrutou Smith e outro homem.

Sennett planejou o assassinato em parte para cobrar uma apólice de seguro que havia feito para sua esposa, de acordo com os autos do tribunal. Ele havia prometido aos homens US$ 1.000 (R$ 4.920) para cada um pelo assassinato.

Smith foi condenado em 1996. Em sua sentença, 11 dos 12 jurados votaram para poupar sua vida e sentenciá-lo à prisão perpétua , mas o juiz do caso, N. Pride Tompkins, decidiu anular a decisão e condenou ele até a morte. Em 2017, o Alabama parou de permitir que os juízes anulassem os júris da pena de morte dessa forma, e tais decisões não são mais permitidas em nenhum lugar dos Estados Unidos.

Smith, que tinha 22 anos na época do crime, disse que não acreditava que fosse justo o juiz anular a sentença do júri em seu caso. Em um comunicado, o governador Kay Ivey, do Alabama, disse anteriormente que, embora o estado tenha feito uma mudança “necessária” para proibir os juízes de anular as decisões dos jurados, os legisladores optaram por não tornar a lei retroativa, a fim de honrar sentenças que já haviam sido proferidas e os familiares das vítimas que contavam com eles para obter justiça.

Sennett suicidou-se pouco depois do assassinato da sua esposa. Um dos outros homens envolvidos no assassinato, John Forrest Parker, foi executado por injeção letal em 2010, e outro, Billy Gray Williams, foi condenado à prisão perpétua e morreu atrás das grades em 2020.



Em novembro de 2022, o estado tentou executar Smith usando injeção letal. Mas, naquela noite, uma equipe de funcionários do estabelecimento correcional tentou, sem sucesso, inserir um cateter intravenoso nos braços e nas mãos de Smith e, por fim, em uma veia perto de seu coração. Finalmente, após múltiplas tentativas, os funcionários penitenciários decidiram que não tinham tempo para levar a cabo a execução antes de a sentença de morte expirar, à meia-noite.

O método, conhecido como hipóxia por nitrogênio, tem sido usado em suicídios assistidos na Europa. Smith recebeu uma máscara e recebeu um fluxo de gás nitrogênio, privando-o efetivamente de oxigênio até morrer.

Os advogados do estado argumentaram que a morte por hipóxia com nitrogênio é indolor, com a inconsciência ocorrendo em questão de segundos, seguida de parada cardíaca. Eles também observaram que o próprio Smith e seus advogados identificaram o método como preferível à prática conturbada de injeção letal no estado.

Mas antes da execução, os advogados de Smith argumentaram que o Alabama não estava adequadamente preparado para levar a cabo a execução e que uma máscara – em vez de um saco ou outro invólucro – poderia permitir a entrada de oxigênio suficiente para prolongar o processo e causar sofrimento.

Na quinta-feira, autoridades do Alabama disseram que o processo provou ser eficaz e humano. Smith pareceu consciente por vários minutos depois que o gás nitrogênio começou a entrar em sua máscara, de acordo com um relato de jornalistas do Alabama que testemunharam a execução. Ele então “tremeu e se contorceu” antes de respirar pesadamente por vários minutos. Eventualmente, sua respiração desacelerou e depois parou.

“Algumas dessas pessoas dizem: 'Bem, ele não precisa sofrer assim'”, disse Charles Sennett Jr., um dos filhos de Sennett, à estação local WAAY31 este mês. “Bem, ele não perguntou à mamãe como sofrer. Eles simplesmente fizeram isso. Eles a esfaquearam várias vezes.”

Outro filho, Michael Sennett, disse à NBC News em dezembro que estava frustrado com o fato de o estado ter demorado tanto para realizar uma execução que o juiz ordenou décadas atrás.

“Não importa para mim como ele sai, contanto que ele saia”, disse ele, observando que o Sr. Smith esteve na prisão “duas vezes desde que conheci minha mãe”.

