AMÉRICA DO NORTE Estados Unidos expandem programa secreto de drones que procura laboratórios de fentanil no México Os voos de vigilância já causaram preocupação no México

Os Estados Unidos intensificaram voos secretos de drones sobre o México para localizar laboratórios de fentanil, como parte da campanha mais agressiva da administração Trump contra os cartéis de drogas, segundo autoridades norte-americanas.

O programa encoberto de drones, que até então não havia sido divulgado, teve início durante a administração Biden, de acordo com autoridades dos EUA e outras pessoas familiarizadas com a operação.

No entanto, o presidente Trump e seu diretor da C.I.A., John Ratcliffe, prometeram repetidamente ações mais rigorosas contra os cartéis mexicanos. O aumento dos voos de drones foi um passo inicial rápido.

A C.I.A. não recebeu autorização para usar os drones em ações letais, disseram as autoridades, acrescentando que não há planos de utilizá-los para realizar ataques aéreos.



Por enquanto, agentes da C.I.A. no México repassam as informações coletadas pelos drones às autoridades mexicanas. Os voos avançam "bem dentro do território soberano do México", afirmou um funcionário dos EUA.

O governo mexicano tomou medidas para responder às preocupações da administração Trump sobre o fentanil, destacando 10.000 soldados para a fronteira neste mês para conter o tráfico. Mas a administração Trump quer que o México vá além, desmantelando mais laboratórios de fentanil e apreendendo maiores quantidades da droga.

Os drones têm se mostrado eficientes na identificação dos laboratórios, segundo pessoas com conhecimento do programa. Os laboratórios de fentanil emitem substâncias químicas que facilitam sua detecção aérea.

No entanto, durante o governo Biden, o México demorou a agir contra os laboratórios identificados pelos norte-americanos, embora tenha usado as informações para realizar prisões, segundo dois funcionários dos EUA.

Todas as autoridades falaram sob condição de anonimato para discutir um programa de inteligência classificado e questões diplomáticas sensíveis entre México e Estados Unidos. Os voos de vigilância já causaram preocupação no México, país que historicamente vê seu vizinho do norte com cautela após múltiplas invasões e apropriações de terras pelos EUA.

Questionada sobre o programa de vigilância com drones durante uma coletiva de imprensa na manhã de terça-feira, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, minimizou a questão, classificando-a como parte da cooperação de longa data com as forças norte-americanas. "Faz parte dessa pequena campanha", disse Sheinbaum.

Além dos esforços da C.I.A., o Comando Norte das Forças Armadas dos EUA também está ampliando sua vigilância na fronteira. No entanto, ao contrário da agência de espionagem, os militares norte-americanos não estão entrando no espaço aéreo mexicano.

Até agora, o Comando Norte realizou mais de duas dúzias de voos de vigilância sobre a fronteira sul utilizando uma variedade de aeronaves, incluindo U-2s, RC-135 Rivet Joints, P-8s e drones, segundo um alto oficial militar dos EUA, que falou sob condição de anonimato para discutir questões operacionais.

Os militares também criaram uma força-tarefa especial de inteligência com 140 analistas localizados perto da fronteira, responsáveis por examinar as informações coletadas pelos voos de vigilância e outras fontes, conforme afirmou o Comando Norte em um comunicado neste mês.

O general Gregory M. Guillot, chefe do Comando Norte, disse ao Senado na semana passada que os analistas estão fornecendo inteligência que "ataca as redes dos cartéis responsáveis pela produção e distribuição de fentanil e pelo seu transporte através da fronteira".

Em resposta a perguntas de legisladores, o general Guillot afirmou que a inteligência é compartilhada com as autoridades mexicanas para ajudá-las a "lidar com a violência dos cartéis no sentido de mobilizar mais tropas". Ele também afirmou que seu comando aumentou a coleta de informações para avançar "rapidamente contra essa ameaça".

Questionada sobre os comentários do general Guillot, Sheinbaum declarou que a soberania mexicana "não é negociável e sempre coordenaremos sem subordinação". Autoridades da Casa Branca, da C.I.A. e do Pentágono se recusaram a comentar sobre o programa secreto de inteligência.

Trump assinou uma ordem executiva em 20 de janeiro determinando uma ofensiva contra os principais cartéis. Nesta semana, sua administração planeja designar meia dúzia de cartéis e grupos criminosos mexicanos como organizações terroristas estrangeiras.

Essa designação dá ao governo dos EUA amplos poderes para impor sanções econômicas a grupos e entidades associadas a eles.



No entanto, os cartéis já estão sob severas sanções dos EUA, e a nova classificação não proporcionaria ferramentas significativamente novas para bloquear suas movimentações financeiras, segundo ex-funcionários norte-americanos que trabalharam nessas questões.

Embora as sanções não sejam necessárias para a intensificação da coleta de inteligência pela C.I.A., vários ex-funcionários disseram que a designação representa um passo simbólico importante, que pode, eventualmente, ser seguido por operações ampliadas das forças militares ou das agências de inteligência dos EUA.

O Sétimo Grupo de Forças Especiais do Exército dos EUA iniciou um exercício de treinamento no México neste mês.



O major Russell Gordon, porta-voz do Comando de Forças Especiais, disse que o treinamento com a Infantaria de Fuzileiros Navais do México foi planejado previamente e faz parte da "cooperação de defesa de longa data entre EUA e México".

Ainda assim, ex-funcionários acreditam que as forças militares e as agências de inteligência dos EUA devem aumentar o treinamento com autoridades mexicanas nos próximos meses.

Realizar um ataque aéreo contra laboratórios de fentanil provavelmente resultaria em mortes catastróficas, pois muitos deles estão localizados dentro de residências em áreas urbanas, disse uma pessoa familiarizada com o programa. Isso pode ser um dos motivos da relutância em autorizar o uso de força letal.

Também existe o risco de violência caso as forças militares ou policiais mexicanas ataquem os laboratórios. No entanto, segundo autoridades norte-americanas informadas sobre o programa, o objetivo da inteligência repassada às autoridades mexicanas não é eliminar membros dos cartéis, mas sim desativar os laboratórios.

Se a cooperação e o compartilhamento de inteligência não resultarem na destruição dos laboratórios, a administração Trump já indicou que está considerando outras medidas.

Durante uma visita à fronteira sudoeste neste mês, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, não descartou a possibilidade de realizar incursões transfronteiriças para perseguir cartéis dentro do México. "Todas as opções estão sobre a mesa", disse Hegseth a repórteres.

Na transição para a nova administração Trump, um ex-alto funcionário dos EUA disse que os novos assessores deixaram claro que pretendem utilizar toda a estrutura de contraterrorismo dos EUA — aeronaves de vigilância, satélites, analistas de inteligência, além de pessoal militar ou contratados — para enfrentar os cartéis dentro do México.

Sheinbaum tem sido pressionada por jornalistas a respeito do aumento dos voos militares na fronteira, após eles terem sido detectados em 31 de janeiro.

Na semana passada, o secretário de Defesa do México, general Ricardo Trevilla Trejo, disse a jornalistas que o Exército não recebeu nenhum pedido dos Estados Unidos para sobrevoar o espaço aéreo mexicano e garantiu que os voos de vigilância não violaram o direito internacional, pois ocorreram sobre águas internacionais.

Dias depois, com mais voos sendo detectados ao longo da fronteira, Sheinbaum afirmou que não eram operações novas, sugerindo que já ocorriam durante o governo Biden, mas sem dar mais detalhes. Ela declarou que os voos fazem parte do "diálogo e coordenação que mantemos".

Trump anunciou Ronald Johnson, ex-oficial paramilitar da C.I.A., como sua escolha para o cargo de embaixador no México. Ex-funcionários disseram acreditar que Johnson foi selecionado por sua experiência tanto com a agência de inteligência quanto com as Forças Especiais militares.

O presidente também anunciou este mês a nomeação de Joe Kent, ex-oficial das Forças Especiais do Exército e paramilitar da C.I.A., para o cargo de diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo.

