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CAÇA AMERICANO

Tripulante de caça abatido no Irã é resgatado, diz jornal; EUA seguem com buscas pelo segundo

Israel está auxiliando os Estados Unidos na operação de busca e resgate

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Um segundo tripulante ainda está sendo procurado pelas Forças Armadas dos Estados UnidosUm segundo tripulante ainda está sendo procurado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos - Foto: AFP

As Forças Armadas dos EUA iniciaram uma operação de resgate nesta sexta-feira, 3, após a mídia estatal iraniana informar que um caça americano F-35 caiu no sudoeste do Irã.

Segundo o jornal The New York Times, um dos tripulantes foi resgatado. As buscas continuam para encontrar o segundo.

Israel está auxiliando os Estados Unidos na operação de busca e resgate, segundo um oficial militar israelense a par da situação, que falou sob condição de anonimato antes de um anúncio oficial dos EUA.
 

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Esta seria a primeira vez que os EUA perdem uma aeronave em território iraniano e representa uma escalada dramática na guerra desde seu início, há cinco semanas.

Não ficou claro se o caça foi abatido ou caiu. O número de tripulantes a bordo não foi divulgado imediatamente.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou em um comunicado que o presidente Donald Trump foi informado.

O comunicado não incluiu nenhum detalhe adicional. O Pentágono e o Comando Central dos EUA não responderam imediatamente a diversos pedidos de comentários.

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