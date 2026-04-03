Tripulante de caça abatido no Irã é resgatado, diz jornal; EUA seguem com buscas pelo segundo

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As Forças Armadas dos EUA iniciaram uma operação de resgate nesta sexta-feira, 3, após a mídia estatal iraniana informar que um caça americano F-35 caiu no sudoeste do Irã.



Segundo o jornal The New York Times, um dos tripulantes foi resgatado. As buscas continuam para encontrar o segundo.



Israel está auxiliando os Estados Unidos na operação de busca e resgate, segundo um oficial militar israelense a par da situação, que falou sob condição de anonimato antes de um anúncio oficial dos EUA.







Esta seria a primeira vez que os EUA perdem uma aeronave em território iraniano e representa uma escalada dramática na guerra desde seu início, há cinco semanas.



Não ficou claro se o caça foi abatido ou caiu. O número de tripulantes a bordo não foi divulgado imediatamente.



A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou em um comunicado que o presidente Donald Trump foi informado.



O comunicado não incluiu nenhum detalhe adicional. O Pentágono e o Comando Central dos EUA não responderam imediatamente a diversos pedidos de comentários.

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