GUERRA Estados Unidos bombardeiam três instalações nucleares do Irã: "Ataques bem-sucedidos", diz Trump O anúncio de Trump chega apenas dois dias depois de ele ter dito que decidiria "dentro de duas semanas" se se juntaria a seu importante aliado Israel

O presidente Donald Trump disse neste sábado (21) que as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram "ataques bem-sucedidos" contra três instalações nucleares iranianas, incluindo a usina subterrânea de enriquecimento de urânio em Fordow.

"Concluímos nossos ataques muito bem-sucedidos contra três instalações nucleares do Irã, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan", disse Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

"Uma carga total de BOMBAS foi lançada no alvo principal, Fordow", acrescentou, ao detalhar que os aviões americanos saíram sem danos do espaço aéreo do Irã.

"Todos os aviões estão retornando para casa em segurança. Parabéns aos nossos grandes Guerreiros Americanos", frisou.

O anúncio de Trump chega apenas dois dias depois de ele ter dito que decidiria "dentro de duas semanas" se se juntaria a seu importante aliado Israel em um ataque contra o Irã.

Mais cedo neste sábado, houve relatos de que bombardeiros B-2 americanos — que carregam as chamadas bombas "destruidoras de bunkers" — estavam saindo dos Estados Unidos.

Trump não revelou quais aviões ou munições estiveram envolvidas nas ações.

Teerã havia ameaçado tomar represálias contra as forças americanas estacionadas no Oriente Médio se Trump atacasse. Mas, agora, o presidente dos Estados Unidos pede "paz".

"Não há outro exército no mundo que poderia ter feito isso. AGORA É A HORA DA PAZ!"

