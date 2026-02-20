Estados Unidos planejam reabrir embaixada na Síria após 14 anos
Posto americano em Damasco suspendeu as atividades em 2012 por conta da guerra civil no país, mas vem planejando retomada desde a queda do ditador Bashar al-Assad
O governo Trump informou ao Congresso que pretende prosseguir com o planejamento para uma possível reabertura da embaixada dos Estados Unidos em Damasco, na Síria, que foi fechada em 2012 durante a guerra civil no país.
Um comunicado enviado a comissões do Congresso no início deste mês, obtido pela agência de notícias Associated Press, informou os legisladores sobre a "intenção do Departamento de Estado de implementar uma abordagem gradual para potencialmente retomar as operações da embaixada na Síria".
A notificação de 10 de fevereiro informava que os gastos com os planos começariam em 15 dias ou na próxima semana, embora não houvesse um cronograma para a conclusão dos mesmos ou para o retorno em tempo integral do pessoal americano a Damasco.
Leia também
• Bessent defende gastos de empresas em IA e descarta preocupações com crédito privado nos EUA
• CNI: Suspensão do tarifaço impacta US$ 21,6 bilhões em exportações aos EUA
• Taxas de juros têm forte recuo com veto a tarifas dos EUA pela Suprema Corte do país
O governo vem considerando a reabertura da embaixada desde o ano passado, pouco depois da deposição do ditador Bashar al-Assad em dezembro de 2024, e essa tem sido uma prioridade para o embaixador do presidente Donald Trump na Turquia e enviado especial para a Síria, Tom Barrack.
Barrack tem defendido uma profunda reaproximação com a Síria e sua nova liderança, sob o comando do ex-rebelde Ahmad al-Sharaa, e tem lutado com sucesso pela suspensão das sanções americanas e pela reintegração da Síria às comunidades regionais e internacionais.
Trump disse a repórteres nesta sexta-feira, 20, que al-Sharaa estava "fazendo um trabalho fenomenal" como presidente. "Ele é um cara durão. Não é nenhum santo. Nem um santo conseguiria", disse Trump. "Mas a Síria está se unindo."
Em maio passado, Barrack visitou Damasco e hasteou a bandeira dos EUA no complexo da embaixada, embora a embaixada ainda não tivesse sido reaberta.
No mesmo dia em que a notificação ao Congresso foi enviada, Barrack elogiou a decisão da Síria de participar da coalizão que combate o Estado Islâmico, mesmo com a retirada das forças armadas americanas de uma pequena, porém importante, base no sudeste do país e a persistência de problemas significativos entre o governo e a minoria curda.
"Soluções regionais, responsabilidade compartilhada. A participação da Síria na reunião da Coalizão contra o Estado Islâmico em Riad marca um novo capítulo na segurança coletiva", disse Barrack.
Os planos de reabertura da embaixada são confidenciais e o Departamento de Estado se recusou a comentar detalhes além de confirmar que a notificação ao Congresso foi enviada.
No entanto, o Departamento adotou uma abordagem "gradual" semelhante em seus planos para reabrir a Embaixada dos EUA em Caracas, na Venezuela, após a operação militar americana que depôs o ditador Nicolás Maduro em janeiro, com o destacamento de funcionários temporários que viveriam e trabalhariam em instalações provisórias.