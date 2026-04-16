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Guerra no Oriente Médio Estados Unidos vão bloquear os portos iranianos 'pelo tempo necessário', diz secretário de Defesa Comandante do Estado-Maior americano, general Dan Caine, declarou que o "bloqueio se aplica a todos os navios, independentemente da sua nacionalidade

Os Estados Unidos bloquearam os portos iranianos “pelo tempo que for necessário”, declarou nesta quinta-feira (16) o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, que ameaçou com novos ataques se Teerã não chegar a um acordo.

“Se o Irã tomar uma decisão ruim, enfrentará um bloqueio e bombas caindo sobre sua infraestrutura, sua rede elétrica e suas instalações energéticas”, disse o chefe do Pentágono em uma entrevista coletiva em Washington.

As forças americanas conseguiram bloquear os portos iranianos na segunda-feira às 11h00 (horário de Brasília), depois que as conversas de paz realizadas no fim da semana no Paquistão terminaram sem acordo.

O chefe do Estado-Maior, general Dan Caine, esclareceu, por sua vez, que o "bloqueio se aplica a todos os navios, independentemente da sua nacionalidade, que se dirijam aos portos iranianos ou saiam deles".

“Se não respeitarem esse bloqueio, façamos uso da força”, anunciou Caine na coletiva. “Até o momento, 13 navios tomaram a sábia decisão de dar meia-volta”, acrescentou.

Hegseth afirmou que as forças iranianas estão tentando desenterrar o equipamento que soterraram durante as mais de cinco semanas de ataques americanos e israelenses contra a República Islâmica.

Dirigindo-se diretamente aos líderes iranianos, declarou: "Sabemos quais ativos militares vocês estão mobilizando e para onde os estão deslocando. Enquanto vocês se dedicam a desenterrar - que é exatamente o que estão fazendo: desenterrar material de instalações bombardeadas e devastadas -, nós apenas nos fortalecemos".

"Vocês estão desenterrando os lançadores e mísseis que lhes restam, sem ter a capacidade de substituí-los; carecem de indústria de defesa e da capacidade de reportar suas capacidades ofensivas ou defensivas", afirmou o secretário.

O almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas forças do país no Oriente Médio, indicou que Washington está aproveitando o cessar-fogo para se rearmar e fazer ajustes.

"Estamos nos rearmando, estamos nos reequipando e estamos ajustando nossas táticas, técnicas e procedimentos. Não existe no mundo nenhuma força militar capaz de se adaptar como nós, e é exatamente isso que estamos fazendo agora, durante o cessar-fogo", concluiu Cooper.

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