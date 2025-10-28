A- A+

RIO DE JANEIRO "Estágio 2": após operação policial, saiba quais as recomendações na volta para casa Escala tem cinco estágios: nível é de atenção redobrada quando "há risco de ocorrência de alto impacto" na cidade

A cidade do Rio entrou, às 13h48, no estágio 2 do nivelador de risco adotado pelo Centro de Operações, da prefeitura. Este nível de atenção é atingido quando "há risco de ocorrência de alto impacto" na cidade, de um total de cinco estágios.

A medida foi tomada após interdições que impactam diversas vias da cidade, em retaliação de criminosos à megaoperação policial realizada nos complexos do Chapadão e da Penha.

A ação é a mais letal da história do Rio. A polícia prendeu 81 suspeitos e apreendeu 42 fuzis.

As recomendações da prefeitura no estágio 2 incluem: evitar circular nas regiões impactadas pelas ocorrências policia, permanecer em local seguro, buscar informações através dos meios de comunicação e canais oficiais do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), usar os telefones de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Segundo informações da página oficial do COR, assim estão os modais de transporte: "BRT (operação em processo de normalização de intervalos), VLT (operação sem alteração), MetrôRio (operação sem alteração), SuperVia (operação sem alteração), Barcas (operação sem alteração), Rodoviária do Rio (rodoviária funciona normalmente e orientação da concessionária que administra o terminal é que pessoas com viagens rodoviárias marcadas pelo terminal hoje que façam contato direto com a viação)".

Vias no entorno dos complexos do Alemão, Penha, Chapadão, São Francisco Xavier, na Zona Norte, Freguesia (Jacarepaguá) e Taquara, na Zona Sudoeste, passam por interdições temporárias em função de ocorrências policiais.

Segundo a Rio Ônibus, mais de 100 linhas tiveram os itinerários alterados. De acordo com a MOBI-Rio, os corredores Transbrasil e Transcarioca do BRT, além dos serviços de conexão do BRT, foram impactados pelas ocorrências. Sofreram impactos as seguintes regiões: Anchieta, Méier, Serra Grajaú Jacarepagua, Av. Brasil, Linha Amarela, Cidade de Deus, Chapadão, Engenho da Rainha, Complexo do Alemão e Penha.

Uma megaoperação das polícias Civil e Militar nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio, deixou policiais civis mortos e outros agentes feridos, na manhã desta terça-feira. Dezenas de suspeitos foram mortos. Ao todo, 2,5 mil agentes estão envolvidos na ação.

