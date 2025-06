A- A+

MUNDO "Estamos em contato próximo com nossos aliados na região do Irã", diz secretário dos EUA De acordo com Pete Hegseth, os americanos não tiveram conhecimento de retaliação iraniana à operação

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse que os EUA estão em contato com os seus aliados na região do Irã, após os ataques realizados às principais instalações nucleares do país, e abertos para negociações. Até o momento, os americanos não tiveram conhecimento de retaliação iraniana à operação.

Sobre o risco de uma guerra prolongada com o Irã, Hegseth disse que o alcance dos ataques às três principais potências nucleares do Irã, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan, foi "intencionalmente limitado". "Bem, tudo pode acontecer em um conflito. Reconhecemos isso, mas o escopo da operação foi intencionalmente limitado. Essa é a mensagem que estamos enviando", afirmou Hegseth, a jornalistas, durante entrevista coletiva na manhã deste domingo.

Segundo ele, os EUA estão enviando mensagens públicas e privadas ao Irã, e esperam que os iranianos sigam o caminho da paz negociada. Hegseth defendeu a necessidade de um acordo negociado quanto ao programa nuclear do Irã.



"Há mensagens públicas e privadas sendo transmitidas diretamente aos iranianos por diversos canais, dando-lhes todas as oportunidades de se sentarem à mesa", afirmou o secretário de Defesa dos Estados Unidos. "Agora é a hora de avançar pela paz", acrescentou.

Hegseth celebrou o sucesso dos ataques americanos às principais instalações nucleares do Irã, no sábado. Conforme ele, "qualquer um que tivesse acompanhado a operação em tempo real ficaria impressionado". "(O presidente Donald) Trump olhou para situação e tomou todas as atitudes necessárias no momento", concluiu.



