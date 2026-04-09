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AVIAÇÃO "Estamos há mais de 1h dentro do avião": pane paralisa aeroportos de SP e provoca revolta nas redes Falha no sistema que gerencia o tráfego aéreo interrompe pousos e decolagens e provoca reação imediata nas redes sociais, com relatos de falta de informação e desconforto a bordo

Uma pane no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo provocou, na manhã desta quinta-feira, a suspensão de pousos e decolagens nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos, afetando a principal malha aérea do país e gerando uma onda de reações nas redes sociais.

Passageiros relataram longos períodos dentro de aeronaves, falta de informações e condições precárias durante a paralisação. No X, usuários descreveram o cenário de incerteza. “Estamos parados dentro de um avião em Guarulhos há mais de uma hora. O piloto falou que não tem informações do que está acontecendo”, escreveu um internauta.

Outro afirmou que voos estavam suspensos e que permanecia a bordo “há uma hora e dez minutos, sem ar-condicionado e sem informações externas”.

Vôos nos aeroportos de São Paulo (Guarulhos, Congonhas e Viracopos) estão suspensos por falha no controle de tráfego aéreo! Estou a bordo de um avião da #Latam com destino a Natal/RN a uma hora e dez minutos, sem ar condicionado e sem informações externas #aeroportoGuarulhos — num_estalo (@num_estalo) April 9, 2026

Também houve relatos de passageiros em outras rotas afetadas. “Tô aqui preso no avião querendo decolar de Brasília para Congonhas. Nenhuma atualização dada pela equipe de bordo”, publicou um usuário.

Em outra mensagem, um internauta disse que “todos os aeroportos estão parados” após uma suposta falha no radar de aproximação, destacando que funcionários teriam afirmado nunca ter visto situação semelhante.

Falha no sistema e impacto operacional

De acordo com concessionárias, a interrupção está ligada a uma falha no controle de tráfego aéreo na chamada TMA-SP, área que concentra a circulação de aeronaves na região metropolitana paulista. A Aena, responsável por Congonhas, informou que foi comunicada sobre o problema e que as causas devem ser esclarecidas pela Força Aérea Brasileira, órgão responsável pelo controle do espaço aéreo no país.

Em nota, a concessionária afirmou que adota medidas para reduzir os impactos aos passageiros e orientou que informações mais detalhadas sejam obtidas com a autoridade aeronáutica. Já a GRU Airport, que administra o terminal de Guarulhos, destacou que a paralisação não tem relação com ocorrências internas no aeroporto.

Informações iniciais apontam que um incêndio pode ter atingido o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, responsável por gerenciar o tráfego na região. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as circunstâncias do incidente e a extensão dos danos ainda não foram detalhadas.

A normalização das operações depende da retomada do sistema de controle aéreo. Até o momento, não há previsão oficial para a regularização completa dos voos. As informações são do g1.

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