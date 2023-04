A- A+

EDIFÍCIO LEME "Estamos mobilizados para prestar toda assistência", diz Lupércio sobre desabamento em Olinda Bombeiros atuam no resgate às vítimas do desabamento

O prefeito de Olinda, Professor Lupércio (Solidariedade), se pronunciou, por meio das redes sociais, sobre o desabamento do Edifício Leme, prédio residencial que desmoronou na noite desta quinta-feira (27). Segundo o prefeito, equipes de todas as secretarias do município estão mobilizadas para prestar assistência às vítimas.



Estamos mobilizados para prestar toda assistência para as vítimas do Edifício Lene, que desabou há pouco, em Jardim Atlântico.



Todas as secretarias de Olinda seguem de prontidão para ajudar no que for preciso. — Professor Lupércio (@prof_lupercio) April 28, 2023



Além de Lupércio, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), falou sobre o assunto.

Acabo de receber a notícia do desabamento de um prédio em Jardim Atlântico, Olinda. Os Bombeiros já estão atuando na ocorrência e no socorro de possíveis vítimas. Ficaremos atentos ao trabalho. O Governo de Pernambuco prestará todo o apoio necessário. — Raquel Lyra (@raquellyra) April 28, 2023



Até a 0h07 desta sexta-feira (28), uma pessoa havia morrido e duas pessoas foram resgatadas com vida dos escombros do prédio. Os primeiros sobreviventes resgatados pelo Corpo de Bombeiros são um homem e uma mulher, que foram removidos por volta das 23h17, cerca de uma hora e vinte minutos após o incêndio seguido de desabamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 22h08. Inicialmente, três viaturas de resgate, três de salvamento e uma de combate a incêndios foram deslocadas para a ocorrência.



