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TECNOLOGIA "Estamos perdendo a capacidade de tolerar o tédio", diz autora do livro Nação Dopamina Anna Lembke fala sobre o preço neurológico da hiperestimulação e por que aprender a se entediar pode ser o caminho de volta ao equilíbrio

Um sinal fechado, uma fila de banco, a espera por um elevador. Para grande parte das pessoas, esses poucos segundos de vazio se tornaram praticamente insuportáveis. A mão vai automaticamente ao bolso em busca do celular antes mesmo que o tédio se instale por completo.

Não se trata de falta de paciência, mas do resultado de anos de treinamento cerebral para evitar o vazio. Esse é um fenômeno inerente da modernidade tecnológica que, segundo a psiquiatra americana Anna Lembke, está silenciosamente reformatando a forma como o ser humano lida com prazer, dor e o simples ato de não fazer nada.

Professora de psiquiatria na Universidade Stanford e uma das principais vozes mundiais no estudo da compulsão e da dependência, Anna Lembke é autora do best-seller "Nação Dopamina", em que descreve o smartphone como uma espécie de seringa hipodérmica moderna: um dispositivo carregado no bolso, capaz de entregar doses de dopamina 24 horas por dia.

Para a médica, a sociedade contemporânea vive inundada de estímulo e paga um preço neurológico por isso, que vai da ansiedade crônica à incapacidade de sentir prazer nas coisas mais simples.

Nesta entrevista, exclusiva à Folha de Pernambuco, Anna Lembke explica por que o cérebro processa prazer e dor como dois lados de uma mesma balança e por que aprender a tolerar o tédio pode ser o caminho mais eficaz para recuperar criatividade, tempo e propósito.

Confira, a seguir, os principais trechos da conversa:



Folha de Pernambuco: Em seu trabalho, a senhora descreve o smartphone como uma espécie de "seringa hipodérmica dos tempos modernos", que libera dopamina digital 24 horas por dia. Na sua visão, perdemos a capacidade de simplesmente ficar parados, sem fazer nada, porque hoje estamos programados para evitar até mesmo alguns segundos de tédio?

Anna Lembke: Sem dúvida. A onipresença de coisas às quais podemos recorrer para nos distrair ou escapar de emoções desconfortáveis torna muito mais fácil escolher a distração em vez de conviver com o tédio ou com um momento de silêncio. Um dos maiores fatores de risco para o uso compulsivo de qualquer substância ou comportamento é a facilidade de acesso, e o smartphone nos deu acesso móvel, 24 horas por dia, em qualquer lugar, a essas drogas digitais altamente reforçadoras. Isso fez o risco de dependência explodir para todos nós.

Folha de Pernambuco: A senhora explica que prazer e dor são processados na mesma parte do cérebro, como se fossem uma balança. Por que um momento de silêncio ou de "não fazer nada" pode ser tão doloroso, física e mentalmente, para nós hoje em dia?

Anna Lembke: Prazer e dor são relativos e funcionam por um mecanismo chamado "processo oponente". A busca incessante pelo prazer leva à anedonia, a incapacidade de sentir prazer, porque o cérebro reduz neurotransmissores do bem-estar, como dopamina e opioides endógenos, para se adaptar ao excesso de estímulo. Com isso, mudamos nosso "tônus hedônico": passamos a precisar de doses cada vez maiores só para sentir algum prazer, e quando paramos de consumir, entramos em abstinência. Isso desloca nosso limiar de dor. Hoje, a simples ausência de estímulo já nos parece desconfortável, e estamos perdendo a capacidade de tolerar o tédio.

Folha de Pernambuco: O "jejum de dopamina" começou como uma tendência em 2019 e chegou a níveis bem extremos no Vale do Silício, com os "tech bros" levando a privação de estímulos a patamares radicais. Agora, temos principalmente a Geração Z reescrevendo essa narrativa no TikTok, com uma nova tendência que eles chamam de "detox de dopamina", que basicamente consiste em ficar parado, olhando para a parede por longos períodos, sem eletrônicos. Em seu trabalho, a senhora costuma sugerir um período de abstinência de 30 dias. O que exatamente acontece no nosso cérebro durante essas quatro semanas, e por que esse período específico é tão importante para começarmos a nos sentir "normais" de novo e nos conectarmos com nós mesmos.

Anna Lembke: Antes de mais nada, quero elogiar a Geração Z por buscar períodos de abstinência de mídias digitais para se reconectar consigo mesma, com os outros e com o mundo, resetando essas vias de recompensa. Sabemos, pela prática clínica, que em média são necessárias quatro semanas de abstinência para resetar os limiares de recompensa. Isso não cura a dependência, mas é tempo suficiente para percebermos a real relação de causa e efeito, sentir o quanto melhoramos sem o consumo constante e religar o lobo frontal do cérebro, que nos permite tomar decisões conscientes. É importante alertar: a pessoa vai se sentir pior antes de melhorar. Recomendamos um mínimo de quatro semanas, porque nos primeiros 10 a 14 dias vem a abstinência. Mas, se ela superar essas duas semanas, geralmente começa a se sentir muito melhor na terceira e na quarta. É importante lembrar também que o termo "jejum de dopamina" ou “detox de dopamina” é algo coloquial, não estamos de fato jejuando de dopamina. A dopamina , na verdade, é uma substância química que produzimos no cérebro, necessária para a sobrevivência. Ela não é nossa inimiga, mas se tornou uma espécie de "moeda comum" para falarmos sobre prazer, dor e esses limiares.

Folha de Pernambuco: A senhora também menciona, em seu trabalho, que o tédio não é apenas "chato", mas uma oportunidade de descoberta. Como enfrentar esse "silêncio aterrorizante" pode nos ajudar a encontrar novos interesses ou pensamentos criativos que nem sabíamos que tínhamos?

Anna Lembke: Períodos offline em que toleramos o tédio são uma oportunidade rica, primeiro, para praticar a "tolerância ao sofrimento", que é um tipo de calo mental para suportar o desconforto de não estar constantemente estimulado. Podemos sentir um pico de ansiedade ao ficar offline, mas ele passa, e do outro lado surge uma sensação de repouso e de conexão com nós mesmos, com os outros e com o mundo. Além disso, no tédio silencioso conseguimos experimentar nossos próprios pensamentos, em vez de só reagir a estímulos externos. O cérebro processa a enorme quantidade de informação que absorve no dia a dia e, nesse período de quietude, pode surgir um pensamento novo e criativo, algo que dificilmente acontece dentro da câmara de eco do metaverso.

Folha de Pernambuco: E quando alguém consegue recuperar a capacidade de se entediar, como muda a percepção de tempo e de propósito dessa pessoa?

Anna Lembke: O tempo é um aspecto muito interessante. Quando consumimos mídia digital de forma compulsiva, perdemos a noção do tempo e, de certa forma, esse é o objetivo: ficar fora do tempo, sem pensar em nós mesmos ou nos nossos problemas. Por isso, quando nos desconectamos, o tempo desacelera bastante, o que pode ser assustador, porque sobra tempo e não sabemos o que fazer com ele. É também um momento solitário, porque muitos dos nossos pares continuam online, e nos deparamos com o abismo do "e agora, o que eu faço comigo mesmo?". O instinto é fugir dessa incerteza. Mas, se conseguirmos ficar nesse lugar sem tentar resolvê-lo ou escapar dele, coisas interessantes acontecem: nossa fisiologia se acalma, o cérebro descansa de verdade, não o pseudodescanso da rolagem sem sentido, e surge uma vitalidade orgânica, um estado de fluxo, no lugar da reatividade constante aos estímulos digitais.

Folha de Pernambuco: A senhora também disse que somos como "cactos numa floresta tropical", significando que estamos nos afogando nessa onda de dopamina. Para quem não pode simplesmente abandonar o mundo digital, quais são as formas mais eficazes de criar espaço e tempo para proteger nosso cérebro do excesso de estímulos?

Anna Lembke: Acho que a melhor forma de resumir é lembrar sempre que essa tecnologia é, ao mesmo tempo, uma ferramenta poderosa e uma droga potente. Usá-la como ferramenta, de forma adaptativa, é bom; usá-la como droga, para nos autoacalmar, escapar ou nos entreter, é menos adaptativo. A ideia é evitar, de forma intencional, usar os dispositivos para mudar o jeito como nos sentimos. Sei que parece uma conclusão radical, mas é preciso reconhecer tanto a onipresença necessária dessas plataformas quanto o fato de que, usadas como droga, exigem moderação extrema ou abstinência total. Para isso, precisamos de estratégias de autolimitação, porque não podemos contar só com força de vontade: excluir aplicativos, buscar informação em texto impresso em vez de vídeo, só checar o celular depois de cumprir tarefas como arrumar a cama ou se exercitar, limitar horários e plataformas. A criatividade nessas estratégias é praticamente infinita, mas o essencial é lembrar sempre que as tecnologias como ferramenta são boas. Já como droga, exige moderação extrema ou abstinência.

Folha de Pernambuco: A senhora defende que a "honestidade radical" é essencial para encontrarmos equilíbrio. Como ser 100% verdadeiro sobre nossos hábitos pode nos ajudar a construir conexões melhores com outras pessoas e escapar do ciclo do consumo compulsivo?

Anna Lembke: O que eu adoro na honestidade radical é que ela é simples, basta dizer a verdade sobre tudo, até as pequenas mentiras que contamos para parecer menos egoístas ou menos falhos. Esse compromisso fortalece nosso autocontrole, porque nos deixa mais conscientes do que estamos realmente fazendo e essa consciência nos permite fazer escolhas melhores. No consumo compulsivo e na dependência, vivemos um fenômeno de "cérebro dividido", em que não percebemos que estamos naquele comportamento, e vivemos em negação, dizendo a nós mesmos que ficamos uma hora no celular quando, na verdade, foram seis. Na dependência, as pessoas começam a mentir sobre o próprio consumo e acabam mentindo até sobre o café da manhã. Isso vira um castelo de vidro que exige um esforço cognitivo enorme para manter todas as mentiras coerentes. Quando abrimos mão disso, é incrivelmente libertador! Na dúvida, basta dizer a verdade, porque você já sabe que disse a verdade antes. E, mesmo que isso signifique admitir "tenho um problema com essa plataforma", você deixa de estar sozinho e talvez consiga ajuda.



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