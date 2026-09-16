Inteligência Artificial
'Estamos perdendo o controle', diz à AFP pioneiro da IA Yoshua Bengio
Yoshua Bengio defende medidas de proteção diante dos avanços acelerados da inteligência artificial
Controle de tecnologias de inteligência artificial (IA) deve seguir parâmetros semelhantes aos impostos às armas nucleares; alerta cientista - Foto: Unsplash/Reprodução
O cientista da computação canadense Yoshua Bengio, considerado um dos fundadores da inteligência artificial (IA), disse, em entrevista à AFP, que a humanidade está "perdendo o controle" desta tecnologia e que o mundo precisa de medidas de proteção similares aos controles impostos às armas nucleares.
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"Há um motivo pelo qual estas empresas estão dizendo que isto está avançando rápido demais, é que nós estamos perdendo o controle", afirmou Bengio, que em 2018 foi contemplado com o Prêmio Turing, considerado o Nobel da computação, juntamente com Geoffrey Hinton, amplamente conhecido como o "padrinho da IA".