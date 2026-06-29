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EUA Estamos prontos para encontro em Doha, afirma Donald Trump "A reunião em Doha é talvez importante, talvez não", disse Trump em breve entrevista coletiva na Casa Branca nesta segunda-feira, 29

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o seu governo está pronto para um encontro em Doha, no Catar, para dar andamento às negociações sobre um fim dos conflitos com o Irã.



Mas o presidente minimizou a relevância da reunião, em meio a informações desencontradas sobre a participação de representantes do lado iraniano na rodada.



"A reunião em Doha é talvez importante, talvez não", disse Trump em breve entrevista coletiva na Casa Branca nesta segunda-feira, 29.

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Também nesta segunda, a Embaixada do Irã em Doha negou que tenham sido iniciados os preparativos para uma nova rodada de negociações entre Teerã e Washington no Catar, contradizendo declarações do presidente dos Estados Unidos.



O presidente americano também comentou a decisão da Suprema Corte sobre votos pelos correios, mas disse que acatará o veredicto.



A Suprema Corte dos EUA decidiu que a legislação federal permite que votos enviados pelo correio que chegarem após o dia da eleição possam ser contabilizados, mantendo assim prazos de tolerância em 30 estados. A decisão representou um revés ao Partido Republicano, de Trump. Também nesta segunda, a Embaixada do Irã em Doha negou que tenham sido iniciados os preparativos para uma nova rodada de negociações entre Teerã e Washington no Catar, contradizendo declarações do presidente dos Estados Unidos.O presidente americano também comentou a decisão da Suprema Corte sobre votos pelos correios, mas disse que acatará o veredicto.A Suprema Corte dos EUA decidiu que a legislação federal permite que votos enviados pelo correio que chegarem após o dia da eleição possam ser contabilizados, mantendo assim prazos de tolerância em 30 estados. A decisão representou um revés ao Partido Republicano, de Trump.

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