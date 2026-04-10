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ESPORTES Recife Bom de Bola abre inscrições para a sétima edição; confira detalhes Campeonato será disputado entre os meses de agosto e dezembro

As inscrições para a sétima edição do Recife Bom de Bola Futebol está com inscrições abertas até o dia 31 de maio. O campeonato, organizado pela Secretaria de Esportes da cidade, será realizado em campos de futebol entre os meses de agosto e dezembro.

O evento contará com 10 categorias, sendo elas: aberto masculino, aberto feminino, sub-09, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, sessentão e veterano.

Desta vez, há novas modalidades de disputa: basquete 3x3, queimado e vôlei.

Em sua última edição, o programa contou com mais de 600 equipes inscritas na modalidade de futebol de campo e mais de 16 mil atletas participantes, a expectativa é de um número ainda maior.

O evento segue proporcionando integração entre comunidades, incentivo à prática esportiva e ocupação dos espaços públicos. E tem gerado frutos nacionalmente conhecidos, como nos casos dos jogadores Luciano Juba, atualmente no Bahia, e do jovem Zé Lucas, do Sport. Ambos disputaram edições passadas do Recife Bom de Bola e hoje figuram no cenário do futebol profissional.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Recife Bom de Bola. As equipes poderão inscrever 27 atletas no máximo, além de cinco membros da comissão técnica. Os interessados deverão apresentar documento de identidade e CPF dos participantes, um número de telefone com WhatsApp ativo e um e-mail válido.

As inscrições para Vôlei e futsal também estão abertas e devem ser feitas, pelo site, até o dia 31 de Abril. As equipes poderão inscrever 27 atletas no máximo, além de cinco membros da comissão técnica. Os interessados deverão apresentar documento de identidade e CPF dos participantes, um número de telefone com WhatsApp ativo e um e-mail válido.

O cronograma do basquete 3x3 e do queimado será divulgado nos próximos dias. Os critérios e o regulamento de participação estão disponíveis no site do campeonato.

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