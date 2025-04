A- A+

EDUCAÇÃO Estão abertas as inscrições para mais de 3,5 mil vagas em 26 cursos gratuitos da Egape As capacitações são para diversas áreas nos formatos presencial e a distância (EaD)

A Escola de Governo de Administração Pública de Pernambuco (Egape) está com inscrições abertas, durante o mês de maio, em 26 cursos gratuitos. Ao todo estão sendo disponibilizadas 3.671 vagas, sendo 221 presenciais e 3,2mil para cursos EaD ao vivo, com tutoria e autoinstrucionais. As oportunidades são dirigidas aos servidores estaduais, municipais e ao público em geral. Os interessados podem realizar as inscrições no site da Egape.

Essa é uma excelente oportunidade para expandir os conhecimentos e desenvolver novas habilidades. Segundo o diretor da Egape, Henrique Oliveira, os cursos são ofertados de acordo com as necessidades existentes nos órgãos públicos e do interesse da população, que enxerga como uma possibilidade de se capacitar para o mercado de trabalho.

"É importante frisar que a Egape dispõe de várias opções de capacitações para os servidores e o público em geral. Os interessados em realizar os cursos devem acessar o site da Egape e ler com atenção a grade educacional, os resumos das formações e realizar a inscrição. Os cursos são totalmente gratuitos", destacou o diretor da instituição.

Neste mês de maio, dos oito cursos presenciais oferecidos, o de "Inteligência Artificial Generativa" foi especialmente preparado para ajudar os servidores a compreenderem melhor a tecnologia e a capacitá-los de maneira que possam aplicar as técnicas dessa ferramenta no aumento da produtividade em diversas áreas.

O curso de "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos Sob a Ótica da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei Federal nº 14.133/2021)" é outro da grade presencial que orientará os alunos a desempenharem adequadamente as funções de gestor ou fiscal de Contratos Administrativos.

Na modalidade EaD, são 18 cursos disponíveis durante o período, com destaque para o de "Motivação e Liderança da Administração Pública", que tem como principal objetivo identificar a importância da motivação no ambiente de trabalho.

Os participantes aprendem sobre as teorias motivacionais e como aplicar as estratégias específicas de liderança, com a finalidade de aperfeiçoar a estruturação das atividades dos membros das equipes de trabalho. Também aprender a identificar os aspectos sociais da motivação e como ocorre.

Os interessados em obter mais informações sobre os cursos oferecidos pela Egape podem entrar em contato pelos números (81) 3183-8025 (Coordenação Pedagógica) e (81) 3183-8065 (cursos EAD).

