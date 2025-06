Estátua de Macron roubada por militantes do Greenpeace retorna ao museu parisiense

A- A+

Uma estátua de cera do presidente francês, Emmanuel Macron, roubada na segunda-feira por ativistas do Greenpeace e devolvida na terça às autoridades, voltou nesta quarta-feira (4) ao museu parisiense Grévin, informou a instituição.

"A estátua está ilesa e voltou ao seu local esta tarde", indicou uma porta-voz do museu parisiense consultada pela AFP.

A estátua do chefe de Estado havia sido roubada na segunda-feira por militantes do Greenpeace que conseguiram levá-la fazendo-se passar por artesãos responsáveis pela manutenção.

Depois, eles colocaram a estátua em frente à embaixada russa em Paris, como parte de uma breve ação destinada a denunciar os persistentes vínculos econômicos entre Paris e Moscou, apesar da guerra da Ucrânia.

Na noite de terça-feira, o Greenpeace devolveu a estátua, colocando-a em frente à sede da EDF em Paris, diante de uma placa com os dizeres “Putin-Macron Aliados Radioativos”, depois de alertar as autoridades.

“Viemos devolver a estátua de Emmanuel Macron porque, como prometemos desde o início, era um empréstimo”, disse à AFP Jean-François Julliard, diretor-geral do Greenpeace França. A polícia chegou ao local por volta da meia-noite para escoltar o contêiner no qual a estátua foi transportada de volta ao seu local original.

O museu, que havia registrado uma queixa na segunda-feira após a descoberta do roubo, levou a questão de bom-humor. “Os personagens só podem ser vistos no local, eles não podem ser levados embora”, afirmou sua conta no Instagram.

