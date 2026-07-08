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Estátua de personagem da Turma da Mônica tem cabeça arrancada em São Paulo

A primeira protagonista negra ganhou uma estátua de bronze em Perus como parte das homenagens ao universo criado por Mauricio de Sousa

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Milena é a primeira protagonista negra da Turma da Mônica.Milena é a primeira protagonista negra da Turma da Mônica. - Foto: Reprodução/Instagram

A estátua da personagem Milena, da Turma da Mônica, foi alvo de vandalismo na zona noroeste de São Paulo e teve a cabeça arrancada. A escultura já foi retirada do local em Perus, e passará por restauração antes de ser recolocada, informou a Prefeitura de São Paulo ao Estadão.

Em nota enviada à reportagem, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa afirmou que encaminhou o caso ao Instituto Mauricio de Sousa, responsável pela obra. A peça foi recolhida pela equipe responsável para passar por reparos.

A previsão é que a escultura retorne ao mesmo ponto onde estava instalada assim que a manutenção for concluída.

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Já a Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou ao Estadão que os danos foram identificados durante patrulhamento ostensivo realizado na manhã do último domingo, 5.

De acordo com a pasta, a ocorrência foi registrada como dano ao patrimônio no 33º Distrito Policial.

Ainda segundo a secretaria, o patrulhamento na região será reforçado após o episódio. Até o momento, o responsável pelo vandalismo não foi identificado.

Milena é a primeira protagonista negra da Turma da Mônica. A personagem ganhou uma estátua de bronze em Perus como parte das homenagens ao universo criado por Mauricio de Sousa.

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