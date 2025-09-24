Qua, 24 de Setembro

eua

Estátua de Trump e Epstein de mãos dadas é instalada em frente ao Capitólio

Não há informações, até o momento, sobre o autor da obra

Estátua tem autorização do Serviço Nacional de Parques para permanecer no local até às 20h (no horário local) deste domingo (28)Estátua tem autorização do Serviço Nacional de Parques para permanecer no local até às 20h (no horário local) deste domingo (28) - Foto: Anna Moneymaker / Getty Images North America/ Getty Images via AFP

Uma estátua do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de mãos dadas com o empresário Jeffrey Epstein, foi instalada em frente ao Capitólio, sede do Congresso dos EUA, em Washington, nessa terça-feira (23).

"Em homenagem ao mês da amizade, nós celebramos os laços de longa data entre o presidente Donald J. Trump e seu 'amigo mais próximo' Jeffrey Epstein. Sobe o som: deve haver mais na vida do que ter tudo", diz uma placa no pé da instalação de bronze.

Não há informações, até o momento, sobre o autor da obra. Segundo o jornal The Guardian, a estátua tem autorização do Serviço Nacional de Parques para permanecer no local até às 20h (no horário local) deste domingo (28).

A instalação, que retrata os dois homens sorridentes, de mãos de dadas e com uma perna levantada, atraiu dezenas de curiosos. A Casa Branca ainda não comentou o assunto.

Relação entre Trump e Epstein
Epstein era próximo de celebridades, artistas e políticos, como o príncipe Andrew, o ex-presidente americano Bill Clinton, o fundador da Microsoft, Bill Gates, e o próprio Trump.

Ele foi acusado de liderar uma rede de exploração e tráfico sexual de menores de idade ao lado da ex-namorada, Ghislaine Maxwell. Em 2008, Epstein foi condenado por exploração sexual e fechou um acordo de 13 meses de prisão e inclusão de seu nome na lista federal de criminosos sexuais.

Mais de uma década depois, em 2019, um juiz da Flórida considerou que o acordo era ilegal e ele foi preso em julho daquele ano, em Nova York. Um mês após a prisão, Epstein foi encontrado morto em sua cela e a autópsia concluiu que ele tirou a própria vida.

O caso se tornou uma dor de cabeça para o governo Trump depois que o Departamento de Justiça dos EUA disse que nenhum arquivo das investigações seria divulgado.

Em julho deste ano, o The Wall Street Journal publicou uma reportagem na qual afirmou que Trump havia enviado uma carta de aniversário para Epstein, em 2003, com o desenho de uma mulher nua. Trump negou as acusações e processou o jornal por difamação No mês passado, os democratas do Congresso dos EUA divulgaram uma foto da carta - e Trump voltou a dizer que o material é falso.
 

