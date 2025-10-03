Estátua de Trump e Epstein de mãos dadas é reinstalada perto do Capitólio dos EUA
A obra rebatizada como "Por que não podemos ser amigos?", foi reinstalada na quinta-feira passada (2) no National Mall
Uma estátua que representa Donald Trump de mãos dadas com Jeffrey Epstein, falecido financista e abusador sexual de menores, reapareceu em Washington depois que as autoridades a retiraram na semana passada.
A obra pintada em bronze, originalmente intitulada 'Melhores amigos para sempre', mas rebatizada como 'Por que não podemos ser amigos?', foi reinstalada na quinta-feira passada (2) no National Mall, a poucos passos do edifício que abriga o Congresso.
Um coletivo de artistas anônimos, autodenominado 'O aperto de mãos secreto', anunciou que reinstalaria a estátua em seu local original no National Mall assim que tivesse permissão do Serviço de Parques Nacionais (NPS).
"Como um general confederado derrubado que se vê obrigado a retornar a uma praça pública, a estátua de Donald Trump e Jeffrey Epstein ressurgiu das ruínas para se erguer gloriosamente no National Mall mais uma vez", disse um representante do grupo ao Los Angeles Times.
A estátua, que mede mais de três metros, foi instalada inicialmente em 24 de setembro, mas foi retirada em 24 horas pelos funcionários do NPS.
O Departamento do Interior, que supervisiona o serviço de parques, declarou que a estátua foi retirada "porque não cumpria com a permissão necessária", segundo a CNN.
Em 30 de setembro, véspera da paralisação do governo federal dos Estados Unidos, foi aprovada uma permissão temporária para a reinstalação da estátua, segundo a CNN.
Durante a sua desmontagem, a estátua sofreu danos, mas já foi restaurada.
Os arquivos Epstein, que levam o nome do financista nova-iorquino que morreu em 2019 antes de seu julgamento federal por crimes sexuais, têm estado no centro de uma controvérsia que abala o segundo mandato de Trump, que foi amigo de Epstein por muito tempo.
Epstein morreu na prisão enquanto aguardava julgamento por suposto tráfico sexual de menores.