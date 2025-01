Estátuas de Trump com pose de Buda fazem sucesso na China

A- A+

Quando se pensa em Donald Trump, raramente se associa sua imagem à calma e serenidade. No entanto, estátuas de porcelana do presidente eleito dos Estados Unidos na postura de meditação de Buda estão decolando na China.

As obras do designer e escultor chinês Hong Jinshi são vendidas por entre 999 e 20.000 yuans (US$ 140 e US$ 2.700 ou R$ 855 e R$ 16.490, na cotação atual), dependendo de seu tamanho.



O artista Hong Jinshi posando para fotos ao lado de uma escultura do presidente eleito dos EUA, Donald Trump. | Foto: Jade Gao / AFP

Após viralizarem em 2021 na plataforma de comércio online Taobao, os artigos voltaram à moda com o iminente segundo mandato do magnata republicano.

"Houve muito interesse nos dias após a eleição", disse à AFP o artista de 47 anos, que criou as estátuas como uma piada.

Desde então, já vendeu centenas delas. Segundo Hong, elas divertem os compradores porque "a personalidade de Trump e a aparência da estátua são radicalmente opostas", afirma.

Cada figura é embalada em um pacote onde se lê em mandarim "Devolva sua empresa à grandeza", uma alusão ao famoso slogan de Trump "Make America Great Again".

Réplicas apareceram em plataformas digitais dos Estados Unidos, como Amazon e Temu, com preços de até US$ 40 (R$ 244).

Iron Musk

"É sempre divertido tirar sarro de figuras de autoridade e personalidades", declara Hong.

Sua voz suave e suas amplas vestes brancas contrastam com os personagens excêntricos de suas esculturas.

O artista acabou de criar uma estátua igualmente irônica de outra celebridade controversa dos EUA: Elon Musk, um proeminente apoiador de Trump que terá um papel importante em seu novo mandato.

O proprietário da Tesla, SpaceX e X foi transformado no Homem de Ferro, o super-herói da franquia Marvel, equipado com uma imponente armadura metálica.

O proprietário da Tesla, SpaceX e X foi transformado no Homem de Ferro, o super-herói da franquia Marvel. | Foto: Reprodução/X

Mas na versão de Hong, um grande foguete emerge da virilha de Musk, um símbolo das ambições galácticas do dono da SpaceX.

Entre a homenagem e a provocação, Hong afirma ter admiração por Musk, cujos veículos elétricos Tesla são muito populares na China.

"Os foguetes de Musk são incríveis: ele reduziu consideravelmente seu custo. Ele conseguiu como empresário o que um país inteiro não consegue fazer", acrescenta.

"Tão divertido como antes"

O artista não comenta sobre a política de Trump para a China, uma questão delicada em um país onde a liberdade de expressão é reprimida.

Em sua campanha, o magnata republicano adotou uma postura dura em relação a Pequim, prometendo aumentar as tarifas sobre as importações chinesas.

Em seu primeiro mandato, Trump já impôs altas tarifas sobre os produtos chineses, que foram em grande parte mantidas durante a presidência de Joe Biden.

O novo presidente eleito também irritou Pequim com sua retórica, culpando o gigante asiático pelo declínio industrial dos Estados Unidos ou rotulando consistentemente a covid-19 como "vírus chinês".

Mas o político conservador também tem admiradores na China.

"Acho que ele ainda é tão engraçado quanto antes. Quando ele for presidente, haverá notícias divertidas todos os dias", diz Hong.

Apesar de seu sucesso, as estatuetas do artista não estão mais disponíveis nas plataformas chinesas e os anúncios online foram suprimidos. As obras podem ter sido consideradas ofensivas para os budistas, segundo ele.

Mas as encomendas continuam chegando de turistas que passam por sua oficina ou de amigos e conhecidos. Sua explicação: "Trump é uma personalidade com muitas histórias".

